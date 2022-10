Il Paradiso delle signore spoiler 10 ottobre: una tragedia spiazza tutti

Lunedì 10 ottobre ci sarà una nuova puntata del Paradiso delle signore. In tale occasione vedremo che ci saranno tanti avvenimenti degni di nota, alcuni belli e altri molto brutti. Una tragedia, infatti, lascerà spiazzati i protagonisti della soap opera.

Gloria, invece, potrà finalmente fare ritorno al grande magazzino generando tante emozioni in tutti i presenti. Don Saverio, si troverà costretto a fare una richiesta a sua nipote Clara. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Grande emozione al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 10 ottobre del Paradiso delle signore assisteremo ad un avvenimento molto emozionante. Gloria uscirà finalmente di prigione in quanto ha ottenuto la grazia ed Ezio e Stefania andranno a prenderla. I due l’accompagneranno subito al grande magazzino, dove la donna potrà riabbracciare tutte le persone che ne fanno parte. Inutile dire che il momento si rivelerà particolarmente toccante per tutti.

Su di un altro versante, poi, vedremo che Matilde si troverà a fare una confessione ad Adelaide. La donna, infatti, continuerà a sperare che suo marito Tancredi possa cambiare. Nel caso in cui dovesse vedere effettivamente dei progressi in lui sarebbe spronata a tornarci insieme. La contessa, però, non potrà fare a meno di mostrarsi molto titubante sulla faccenda.

Spoiler 10 ottobre: una terribile tragedia

Vittorio, dal canto suo, si lascerà andare ad un momento di sfogo con Roberto. In tale occasione, Conti rivelerà tutti i dubbi che ha nei riguardi della Frigerio. Intanto, nella puntata del 10 ottobre del Paradiso delle signore vedremo anche che Don Saverio farà una proposta a Clara. La giovane sembra non andare molto d’accordo con Elide, la perpetua della canonica. A tal proposito, chiederà a sua nipote di adoperare un atteggiamento un po’ più distensivo nei suoi riguardi. La fanciulla accetterà di assecondare il volere per prete?

Nella parte conclusiva della puntata in questione, poi, vedremo che tutti i protagonisti della soap opera saranno rientrati a casa dal lavoro e saranno sintonizzati dinanzi la televisione. Improvvisamente, al telegiornale verrà menzionata una terribile tragedia accaduta in quelle ore. Una diga è crollata generando ingenti danni. In particolar modo, si tratta della tragedia del Vajont, la quale verrà affrontata anche all’interno della soap opera di Rai 1. Tutti, chiaramente, non potranno che rimanere senza parole dinanzi questo terribile evento.