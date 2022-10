Oroscopo 7 ottobre 2022: Cancro novità sul lavoro, Capricorno speranzosi

Secondo le previsioni dell’oroscopo del 7 ottobre, i nati sotto il segno del Sagittario devono essere alquanto determinati. Gli Ariete, invece, vanno verso un chiarimento

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Se avete avuto qualche discussione di recente, adesso è il momento di mettere le cose in chiaro. In amore non vale la pena restare con il broncio, quindi, datevi da fare allo scopo di risolvere la situazione.

Toro. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 ottobre denotano un certo disinteresse nei riguardi di alcune persone che, fino a poco tempo fa, rappresentavano un punto importante nella vostra vita.

Gemelli. In amore bisogna cogliere la palla al balzo e non aspettare che sia sempre l’altro a fare il primo passo. Cercate di essere creativi e fantasiosi, solo in questo modo i rapporti si conservano nel tempo.

Cancro. In ambito professionale stanno per arrivare delle interessanti novità. Cercate di non essere troppo precipitosi e lasciate che sia il tempo ad aggiustare ogni cosa. In amore dovete essere decisi.

Leone. Cambiamenti in arrivo per quanto riguarda l’amore. Se non siete convinti di quello che avete ottenuto fino a questo momento, ricordate che potete sempre cambiare idea. Buon momento per fare delle nuove conoscenze.

Vergine. Siete piuttosto altalenanti dal punto di vista delle emozioni. Buon momento per cimentarvi in un nuovo progetto. Molti nati sotto questo segno sentono il bisogno di rilassarsi un po’.

Previsioni da Bilancia a Pesci 7 ottobre

Bilancia. Cercate di essere un po’ più vanitosi e di badare di più alla cura della vostra persona. In amore siete in grado di donare sempre il massimo, ma al contempo potreste rovinare tutto in un batter d’occhio.

Scorpione. Giornata intensa dal punto di vista professionale. In amore, invece, potete godervi qualche momento di relax. Approfittate del fine settimana che è alle porte per fare qualcosa insieme al partner.

Sagittario. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 7 ottobre vi esortano a liberarvi di tutti quei formalismi inutili. Andate dritti al sodo e non perdete tempo in chiacchiere. Chi si ferma è perduto.

Capricorno. In questo periodo potreste aver ricevuto una bella notizi che vi ha riacceso una speranza. Non perdete mai questo lato del vostro carattere e continuate ad essere desiderosi che le cose possano andare sempre meglio.

Acquario. Non siate troppo puntigliosi. In amore dovete lasciarvi andare un po’ di più. Sul lavoro ci sono dei cambiamenti in arrivo, ma cercate di non farvi prendere troppo dal panico.

Pesci. In amore vi sentite piuttosto ottimisti e pieni di spirito d’iniziativa. In ambito professionale, invece, fate tesoro degli insegnamenti di coloro i quali hanno più esperienza di voi.