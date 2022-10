Alberto Matano verso Canale 5: addio a la Vita in diretta?

Alberto Matano ospite in un programma sulla rete ammiraglia: cosa bolle in pentola?

Potrebbe trattarsi di una via verso l’addio in Rai per Alberto Matano o solamente un’ospitata. Sono tanti i fan in queste ore che si stanno chiedendo il motivo per cui il giornalista domani sera sarà sulla rete del Biscione.

A quanto pare un suo collega lo ha invitato come ospite nel suo programma, per parlare della sua vita e sicuramente del suo matrimonio con lo storico compagno. Ma andiamo a vedere i dettagli.

Alberto Matano ospite a Mediaset: cosa succede?

Maurizio Costanzo ha deciso di avere come ospite nel suo salotto televisivo un collega, che stima e apprezza molto. Si tratta di Alberto Matano, che da anni conduce la Vita in Diretta. Un programma di attualità, che racchiude cronaca, spettacolo e tanto altro…

Insomma, un collega di tutto rispetto che non ha nulla da invidiare a nessuno. Di conseguenza, possiamo dire che se qualcuno ha pensato che Matano stia per lasciare il suo ruolo in Rai si sta sbagliando di grosso: la sua è una semplice intervista.

Molto probabilmente non mancheranno dettagli sulle nozze che da poco si sono compiute con lo storico compagno. E sicuramente anche tutti i suoi nuovi progetti.

Tutti gli ospiti del Maurizio Costanzo show

Nel salotto di Maurizio Costanzo Matano non sarà l’unico ospite della serata. Infatti, a grande sorpresa ci sarà anche il Presidente del Torino, di RCS e proprietario di La7 Urbano Cairo, che ha scelto di andare su una rete concorrente a raccontare e a raccontarsi.

Ma non solo, grande attesa anche per Sonia Bruganelli, attualmente impegnata a fianco di Orietta Berti nel ruolo di opinionista del Grande fratello vip 7 e Rudy Zerbi, compagno di Maria De Filippi nei vari successi di Mediaset. Lo stesso vale anche per Ricky Tognazzi e Patty Pravo, che certamente regalerà un omaggio musicale nella puntata. Insomma, come sempre grandi ospiti che si racconteranno nel dettaglio, emozionando il pubblico a casa. Non ci resta che attendere la puntata di venerdì.