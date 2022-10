Uomini e Donne anticipazioni puntata del 7 ottobre: Armando contro Alessandro

Oggi, venerdì 7 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata della settimana di Uomini e Donne. Dopo aver assistito all’aspro dibattito che si è aperto nella scorsa messa in onda tra Roberta, Alessandro e Ida, quest’oggi si parlerà anche di Armando e Alessandro.

I due si renderanno protagonisti di un nuovo scontro. Ida, però, prenderà la parola anche per criticare alcuni comportamenti di Riccardo. Insomma, le discussioni non mancheranno di certo, ma ci saranno anche delle sorprese.

Due ex volti di Uomini e Donne tornano in studio

Nella puntata del 7 ottobre di Uomini e Donne vedremo che si parlerà molto degli esponenti del trono over. Ida, Alessandro e Roberta continueranno la loro discussione, la quale proseguirà con toni piuttosto accesi. Un pesante scontro ci sarà anche tra Armando e Alessandro. Il primo criticherà alcuni comportamenti del suo conterraneo, pertanto, tra i due scoppierà un litigio particolarmente movimentato.

Ad animare ulteriormente la situazione, poi, ci penserà anche Ida. La dama discuterà anche con l’altro suo ex, ovvero, Riccardo Guarnieri. I due proprio non riusciranno a trattenersi dal vomitarsi addosso tutto quello che pensano l’uno dell’altra. Successivamente, poi, Maria De Filippi proverà a smorzare un po’ i toni facendo entrare in studio una coppia di ex protagonisti del talk show pomeridiano. Contrariamente a quanto accade in studio in questo periodo, infatti, ci sono coppie che, invece, hanno trovato l’amore.

Spoiler 7 ottobre: continuano le conoscenze dei tronisti

Gli ospiti che saranno presentati a Uomini e Donne nella puntata del 7 ottobre sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani. I due sono convolati a nozze un po’ di mesi fa e adesso torneranno nel programma per raccontare come stiano procedendo le cose tra loro. I presenti in studio, chiaramente, non potranno che essere felici per loro. Un po’ meno contenta di vedere Isabella sarà certamente Gemma Galgani, la quale non ha mai nutrito particolare simpatia nei suoi riguardi.

La conduttrice, poi, farà entrare in studio anche gli esponenti del trono classico. Contrariamente a quanto accaduto nelle scorse messe in onda, stavolta si parlerà di tutti e quattro i protagonisti, sia maschi sia femmine. Le anticipazioni rivelano che tutti e quattro porteranno in esterna una sola persona e tutti sembreranno essere intenzionati a proseguire le loro frequentazioni. Non ci resta che attendere per vedere come evolverà la situazione.