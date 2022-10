Alfonso Signorini caccia Sara Manfuso dallo studio del GF Vip: scoppia la bufera (VIDEO)

Nel corso della puntata del 6 ottobre del GF Vip c’è stata una lite infuocata tra Sara Manfuso e Alfonso Signorini. L’ex concorrente del reality show ha sbottato pesantemente contro il conduttore accusandolo di non averla tutelata.

Questa sarebbe la ragione per cui ha deciso di abbandonare la casa più spiata d’Italia. Sentendosi così attaccato, il conduttore ha reagito in un modo inaspettato ed ha esortato la giovane ad uscire dallo studio.

Sara Manfuso spara a zero contro Alfonso

Alfonso Signorini e Sara Manfuso hanno avuto uno scontro accesissimo durante la precedente puntata del GF Vip. Ad un certo punto della diretta, infatti, il conduttore ha dato la parola alla protagonista per svelare i motivi per i quali ha deciso di lasciare lo studio. Ebbene, a quel punto Sara si è levata tutti i sassolini dalla scarpa. La donna ha detto di non essersi sentita tutelata dal conduttore e dalla produzione durante un episodio accaduto in casa.

Nello specifico, la donna ha fatto riferimento al momento in cui Giovanni Ciacci le ha urtato involontariamente il sedere e in seguito ha fatto dell’ironia dicendo di voler inscenare un finto stupro. Sara in quel momento è rimasta in silenzio ed ha accennato un sorriso in quanto molto imbarazzata. Il motivo risiede nel fatto che la donna ha un trascorso molto complesso poiché è stata vittima di violenza sessuale.

Vi prego, confrontate quello che sta blaterando la Manfuso con quello che è successo davvero, è tutto esilarante #gfvip pic.twitter.com/wYB3Hfsq7e — Ho visto NINA volare (@ninettamia_) October 6, 2022

Signorini caccia l’ex concorrente dallo studio del GF Vip

Sara Manfuso, allora, ha attaccato Alfonso Signorini dicendo di essere rimasta malissimo in quanto nessuno degli autori e neppure lui le avesse chiesto come stesse dopo l’accaduto. Dinanzi queste accuse così pesanti e gravi, Alfonso è rimasto un po’ spiazzato. Ad un certo punto, però, ha replicato dicendo alla sua interlocutrice di essere stata scorretta con lui poiché, in tutto questo tempo, non gli ha mai detto nulla ed ha finto di comprendere e ascoltare le sue parole.

I toni si sono inalberati nel giro di pochissimi minuti. In studio è scoppiato il caos, anche Giovanni Ciacci è intervenuto per difendersi, ma il clima era davvero troppo acceso. Alfonso, infatti, ad un certo punto ha perso totalmente le staffe ed ha chiesto a Sara Manfuso di uscire dallo studio in quanto la sua presenza non fosse gradita. Dopo poco, poi, è stata mandata in onda la pubblicità e quando la trasmissione e ripresa, Sara non era più presente.