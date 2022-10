Paola Barale incontenibile: “Il se**o? Adoro…! Ecco come mi diverto a letto”

La show girl senza freni sulla sua vita privata e sentimentale: tutto ciò che ama fare a letto

Un’intervista al quanto bollente quella di Paola Barale, che a breve rivedremo sul piccolo schermo. Dopo anni, la 55enne ha deciso di mettersi in gioco nel programma di Milly Carlucci, come concorrente di Ballando con le stelle.

E nell’attesa di vederla nelle vesti di ballerina, la splendida Barale si è lasciata andare a confessioni davvero hot su suo privato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da PAOLA BARALE (@paolabaraleofficial)

Paola Barale senza freni: la vita da single e gli uomini sbagliati

Senza peli sulla lingue e sopratutto senza vergogna, Paola Barale non ha nascosto quanto ama fare sesso. Attualmente non è impegnata sentimentalmente con nessuno ma ciò non significa che non si diverte.

in questi anni, da quando ha chiuso la sua storia con Raz Degan non è mai stata sola. Si è sempre divertita con gli uomini sbagliati. Ecco le sue dichiarazioni: Il se*** non manca. Come dice Eva Robin’s in attesa di quello giusto che però non cerco, mi diverto con quelli sbagliati“.

Al momento non è alla ricerca della sua anima gemella, con il tempo ha imparato ad essere single e ad apprezzare la sua libertà, che per lei è indispensabile.

Perchè la show girl ama stare da sola

Paola Barale non ha nascosto che ormai è single da anni e più tempo ci stai è più ti abitui, ha fatto sapere ancora. La show girl ora vuole concentrarsi su se stessa, motivo per cui ha deciso anche di rinunciare alla maternità.

Nella lunga intervista, è ritornata a parlare anche di un triangolo amoroso che ha riempito molti giornali di pettegolezzi anni fa. Ovvero con Maria De Filippi e e Gianni Sperti. la 55enne ha fatto sapere che non c’è assolutamente nulla di vero e sulla sua presunta omosessualità ha dichiarato:

“Se dovesse capitare, non mi precludo niente”. Insomma, dichiarazioni davvero bollenti che hanno subito acceso le fantasie dei più curiosi