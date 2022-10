Giorgio Manetti, spuntano nuove confessioni bollenti su Gemma e poi affonda Ida Platano

Nuova intervista di Giorgio Manetti, l’ex cavaliere ne ha per tutte

In una recente intervista a Nuovo tv, Giorgio Manetti è tornato a parlare della sua storia passata con Gemma Galgani. Nonostante siano trascorsi diversi anni dalla sua partecipazione al programma ancora oggi il suo personaggio fa parlare.

L’ex cavaliere è tornato sul discorso della sua ex, svelando nuovi dettagli intimi sulla loro prima notte, lanciando anche qualche frecciatina sia alla Galgani che alla sua amica Ida Platano.

La storia d’amore nata qualche anno fa tra Gemma e Giorgio ha fatto sognare milioni di italiani. Purtroppo, come tutti sappiamo non è terminata come la Galgani sperava. La loro differenza di età aveva suscitato molto interesse da parte del pubblico, soprattutto per quanto riguarda la loro intimità.

E proprio su questo tasto dolente, che Manetti si è lasciato andare a nuove confessioni. Il fiorentino non ha nascosto di aver provato sempre una certa attrazione fisica per Gems, e che tra di loro c’era una certa passione.

Il loro primo incontro fisico è avvenuto alla terza uscita. “Siamo stati insieme dopo tre volte che ci siamo visti, è una donna di classe e con molto fascino. Ricordo che eravamo nel mio albergo, poi Gemma ha preso un taxi ed è andata a dormire nel suo hotel. Ha delle gambe fantastiche, che fanno invidia..

L’ex cavaliere di Uomini e donne affonda Ida e Gemma

Un vero e proprio affondo quello di Giorgio Manetti alla dama bresciana, molto amica della Galgani. L’ex cavaliere l’ha definita al quanto ridicola e in nessun modo simile a Gemma. Il noto gabbiano l’ha praticamente distrutta, ammettendo che “Gemma rispetto alla sua amica è un’altra cosa. Lei ha un’altra classe e sa fare davvero il personaggio”.

Senza giri di parole, l’ha definita come un altro caso disperato… Cosa risponderà Ida queste pesanti accuse? Intanto, ne ha avute molte anche per la dama torinese, affermando che ad oggi non è che stia facendo proprio una bella vita.

Prima si è trasferita da Torino a Roma, tornando poi nella sua città d’origine e viaggiando per la Capitale per le registrazioni di Uomini e donne: Negli ultimi due anni si era trasferita a Roma, adesso è tornata a Torino e deve riscendere una volta a settimana per registrare…Non mi pare sia una gran vita la sua”.

Ma non è tutto, prima di concludere le ha lanciato anche una bella frecciatina: Gemma il mio amore non lo hai capito, resterai per sempre sola.