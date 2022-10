Chiara Rabbi nuova tronista di Uomini e Donne? La confessione della dama

Chiara Rabbi ha recentemente rilasciato un’intervista in cui ha parlato di quanto accaduto davvero tra lei e Davide Donadei, portando alla luce cose che non sono state dette a Uomini e Donne. Inoltre, la giovane ha parlato anche dell’ipotesi di diventare la nuova tronista del programma.

Tra le varie confessioni fatte, la protagonista ci ha tenuto a precisare di non aver capito sin da subito che la crisi con Davide fosse così profonda e insanabile. Con il tempo, però, ha dovuto fare i conti con la realtà. Vediamo nel dettaglio cosa ha rivelato che il pubblico non sappia già.

Chiara e l’ipotesi di diventare tronista di Uomini e Donne

In un’intervista rilasciata a MondoTv 24, Chiara Rabbi ha parlato anche dell’ipotesi di diventare la nuova tronista di Uomini e Donne. In molti suoi fan desidererebbero tanto vederla ricoprire questo ruolo, ma sarà possibile? Stando a quanto rivelato dalla ragazza, al momento questa non rappresenta una sua priorità. Chiara ha ammesso di non volere il trono, in quanto non si sente pronta a cimentarsi in una nuova relazione.

Questo, chiaramente, non vuol dire che si è completamente preclusa la possibilità di conoscere nuove persone, tuttavia, preferisce attendere che le cose capitino. Per adesso, quindi, non ha nessuna intenzione di andarsi a cercare delle situazioni. In seguito, poi, Chiara ha svelato anche altri retroscena inerenti la fine della storia con Davide. Nello specifico, ha detto che, nel corso dell’estate, lei si era allontanata dal suo fidanzato per questioni lavorative, per poi apprendere che il giovane avesse divulgato sui social che la loro storia fosse in crisi.

Le rivelazioni della Rabbi mai dette su Davide

Nel momento in cui Chiara Rabbi ha fatto questa scoperta, ha chiesto spiegazioni all’ex tronista di Uomini e Donne. Solo allora Davide le avrebbe palesato tutti i problemi che riteneva insormontabili nella loro coppia. Inoltre, la giovane ha ammesso anche di essere rimasta piuttosto spiazzata da quanto accaduto in studio al momento del confronto, in quanto non si aspettava una simile reazione da parte del suo ex.

Davide, infatti, pare abbia rivangato cose che, in realtà, appartenevano al passato ed erano già state affrontate e chiarire a tempo debito. Proprio per tale ragione, la Rabbi non si aspettava una simile reazione da parte del ragazzo. In merito a Roberta Di Padua, infine, ha rivelato di reputarla una donna estremamente furba. Tuttavia, non si è voluta dilungare troppo sulla faccenda in quanto le ha già dedicato molto tempo.