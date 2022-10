Il Paradiso delle signore trama 11 ottobre: Matilde lascia la città, tutti si mobilitano per la tragedia

La trama della puntata dell’11 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Matilde sparirà da Milano e non darà informazioni a nessuno in merito a quando sia previsto il suo ritorno. Apprendere della tragedia del Vajont colpirà tutti i protagonisti che, infatti, faranno tutto ciò che è in loro potere per alleggerire un po’ la situazione.

Tra Umberto e Adelaide ci sarà uno scontro a distanza che potrebbe dare luogo ad epiloghi inattesi. Vediamo, dunque, tutto quello che accadrà nel corso della puntata in questione.

Tutti mobilitati al Paradiso delle signore per la tragedia del Vajont

Nella messa in onda del giorno 11 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che la tragedia del Vajont ha colpito tutti. Ognuno, a modo suo, farà qualcosa per aiutare. Marcello e Salvatore, per esempio, decideranno di preparare delle provviste per gli sfollati. Don Saverio, dal canto suo, organizzerà una raccolta di coperte e di beni di prima necessità da devolvere in beneficenza alle persone colpite da questa tragedia.

Anche Adelaide non resterà certamente impassibile dinanzi tutto quello che è accaduto. La contessa, infatti, deciderà di organizzare un evento di beneficenza al Circolo. A tal proposito, la protagonista chiederà a Fiorenza di occuparsi dell’organizzazione e della gestione dell’evento. Inoltre, la donna avrà anche il compito di informare Umberto esortandolo a partecipare con la sua banca a tale evento. Il commendatore, però, darà luogo ad una reazione piuttosto inaspettata.

Trama 11 ottobre: la partenza di Matilde

Umberto, infatti, informerà Fiorenza del fatto che, se Adelaide tiene davvero alla sua presenza all’evento benefico, allora dovrà parlargli di persona. Cosa deciderà di fare la contessa? Cederà alla richiesta di suo cognato andando direttamente da lui per convincerlo a coinvolgere la banca Guarnieri nell’operazione di beneficenza? Lo scopriremo molto presto. Intanto, nella puntata dell’11 settembre del Paradiso delle signore vedremo anche che Roberto farà una proposta a Vittorio.

In particolar modo, l’uomo inviterà Conti a candidarsi per una campagna di sensibilizzazione volta ad aiutare le vittime del disastro. L0iniziativa in questione è stata indetta direttamente dal comune di Milano. Su di un altro versante, poi, assisteremo anche ad un altro colpo di scena. Matilde, infatti, deciderà di lasciare Milano. La cosa strana, però, è che la donna non informerà nessuno di quale sia la sua data di ritorno. Cosa bolle in pentola?