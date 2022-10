Uomini e donne, ex cavaliere confessa tutto: “Questo è l’ultimo anno di Gemma!!”

Rocco Fredella, ex volto del trono over di Uomini e Donne ed ex frequentazione di Gemma Galgani, parla dell’imminente dell’addio della dama torinese

Gemma Galgani è davvero vicina all’addio di Uomini e donne? Questa notizia circola in rete da diverso tempo e ora a rivelare la verità ci ha pensato un suo ex fidanzato. Stiamo parlando di Rocco Fredella che intervistato da Fralof per PiùDonna, ha parlato proprio della dama torinese.

Rocco Fredella su Gemma: dovrebbero metterla com soprammobile

Proprio come Giorgio Manetti, in queste ore anche un altro ex di Gemma Galgani non è stato affatto clemente con la sua ex fiamma. Chi ha seguito in passato Uomini e donne sicuramente si ricorderà che il cavaliere ha avuto una frequentazione con la torinese. Una love storie che è terminata in malo modo nonostante tutti le buone intenzioni dell’ex partecipante.

A distanza di tempo, Rocco, intervistato in esclusiva da Fralof, ha fatto sapere che quasi sicuramente questo è l’ultimo anno di Gemma nel format di Canale 5. Ormai per lui il programma è sempre la stessa zolfa, e alla Galgani dovrebbero metterla come soprammobile e spolverarla ogni tanto.

“Anche Ida sta diventando il soprammobile numero due del programma. Riccardo è arrivato con quel taglio che sembra fatto da un parrucchiere per bambini, gli sta malissimo”.

Uomini e donne: Gemma Galgani lascerà davvero il programma?

L’ex cavaliere ha continuato ancora dicendo che per lui l’unica che merita il vero amore all’interno di Uomini e donne è Ida Platano. In lei vede sincerità e quasi sicuramente sarà proprio la parrucchiera bresciana a sostituire Gemma nel programma.

Intanto, fa sapere che ad oggi continua a vedere il format di Canale 5 ma al momento è sempre la solita minestra. Proprio per questo motivo si augura che ben presto ci saranno risvolti importanti…

Infine, prima di concludere Rocco Fredella, che ricordiamo è vicino alle nozze con Doriana, ha avuto da ridire anche sul ritorno di Roberta di Padua.

“Anche lei non trova pace. Non capisco perché sia tornata. Lei ha manifestato tante volte di andar via e non tornare più. L’unico ad essere sincero in quello studio è Armando, persona schietta e che dice sempre la verità.