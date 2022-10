Oroscopo 8 ottobre 2022: Leone stralunati, Acquario più risoluti

Le previsioni dell’oroscopo del giorno 8 ottobre vedono gli Scorpione particolarmente determinati. I Toro, invece, possono osare un po’ di più

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Siete piuttosto determinati, a volte fin troppo. Ci sono dei momenti in cui è importante capire il punto oltre il quale sarebbe preferibile non andare. Imparate dai vostri errori.

Toro. Sia in amore sia nel lavoro vi è concesso levarvi qualche piccola soddisfazione. Questo è un momento ricco di novità e di cambiamenti, pertanto, cercate di essere cauti e di non essere frettolosi.

Gemelli. Spesso tendete a giudicare troppo in gretta le persone, rischiando di pentirvi delle vostre decisioni. L’Oroscopo dell’8 ottobre vi invita ad essere un po’ più riflessivi e cauti.

Cancro. Talvolta dite tutto quello che vi passa per la testa senza alcun filtro. Questo, però, potrebbe portarvi a pentirvi di alcune cose dette o scelte fatte. Giornata interessante per il lavoro.

Leone. Siete un po’ distratti e stralunati e questo potrebbe portarvi a prendere delle decisioni alquanto improprie. Cercate di mantenere la calma e soprattutto la lucidità, specie sul lavoro.

Vergine. Se avete ricevuto qualche delusione, cercate di non pensarci e di guardare avanti a testa alta. Dovete fare in modo di essere sempre a posto con la vostra coscienza, solo così potrete guardarvi serenamente allo specchio.

Previsioni da Bilancia a Pesci dell’8 ottobre

Bilancia. Ci sono delle situazioni che vanno prese di petto e altre che sarebbe opportuno rimandare a tempi migliori. La cosa più complicata da fare è proprio capire la differenza tra le due sfere.

Scorpione. In amore siete piuttosto decisi. Quando vi mettete una cosa in testa diventa davvero difficoltoso riuscire a farvi cambiare idea. Anche con le persone cambiate difficilmente opinione.

Sagittario. Giornata molto produttiva per quanto riguarda il lavoro. Impegnatevi affinché tutto vada nel modo che avevate progettato. Nel caso in cui questo non dovesse accadere, non fatevi prendere dal panico.

Capricorno. Le previsioni dell’oroscopo dell’8 ottobre vi invitano ad non demordere. Circondatevi delle persone care, di quelle che sono in grado di strapparvi un sorriso e mai una lacrima.

Acquario. Siete più risoluti del previsto. Di solito girate attorno alle cose allo scopo di indorare la pillola. Stavolta, invece, sentite il bisogno di andare dritto al nocciolo delle questioni.

Pesci. Buon momento per risolvere dei conflitti interiori che vi portavate avanti da un bel po’ di tempo. In amore è tempo di osare e di mostrarsi per quello che si è davvero, senza filtri.