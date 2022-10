Brutto colpo per Maurizio Costanzo, salta tutto: “sta male”

Il noto conduttore televisivo e giornalista non va in onda con il suo talk, sta molto male: cosa è successo?

La programmazione della seconda serata di venerdì 7 ottobre è saltata. Come da tradizione, sarebbe dovuto andare in onda il Maurizio Costanzo Show ma, a causa di un’indisposizione del conduttore, la registrazione non ha potuto avere luogo. A rivelarlo è TvBlog. Ma cosa è successo al marito di Maria De Filippi? Scopriamolo insieme.

Maurizio Costanzo sta male: salta la registrazione del Maurizio Costanzo Show

Non ci sono notizie precise in merito alle condizioni di salute del noto conduttore. Quello che al momento sappiamo è che un’indisposizione gli ha impedito di prendere parte alla registrazione del suo storico programma.

Tutto, infatti, è stato annullato all’ultimo momento. Al Maurizio Costanzo show per questa puntata erano previsti tanti ospiti, tra cui Urbano Cairo, Alberto Matano, Patty Bravo Sonia Bruganelli e Ricky Tognazzi. Ovviamente, si sarebbe anche parlato di Marco Bellavia e di tutto ciò che è accaduto nella casa del Grande Fratello Vip. Indignazione e vergogna, queste le reazioni del pubblico negli ultimi giorni a proposito del reality.

Cosa va in onda al posto del programma di Costanzo

Dopo quanto accaduto a Maurizio Costanzo, che ricordiamo al momento non sappiamo nel dettaglio quale sia stata la causa da rimandare la registrazione, Mediaset ha già agito con un piano B e una nuova programmazione. Al posto del Talk verrà trasmesso il film Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi.

Intanto, c’è da dire che il Maurizio Costanzo show, nonostante i tanti anni di messa in onda continua a portare grande soddisfazione in rete. Piersilvio Berlusconi è molto felice per il successo del giornalista, che come sempre non si smentisce mai.

Iniziato il 30 settembre scorso, nel suo salotto non sono mai mancati personaggi di rilievo. Ad esempio Cristian de Sica, Alessandro Cecchi Paone e tanti altri ancora. Al momento, quindi, non ci resta altro che attendere nuovi aggiornamenti.