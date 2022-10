Sara Manfuso si becca una denuncia dopo lo show al GF Vip: ecco da chi e che succederà

Lo show a cui abbiamo assistito durante la puntata di ieri del GF Vip di Sara Manfuso pare avrà delle ripercussioni, in quanto una persona sembra pronta a sporgere una denuncia. La donna ha pronunciato delle illazioni davvero pesanti contro il programma e tutti gli autori, perfino il conduttore.

Ad ogni modo, la persona maggiormente colpita dalle insinuazioni della donna è un’altra. Di chi stiamo parlando? Di Giovanni Ciacci, il quale pare abbia intenzione di agire legalmente contro l’ex compagna d’avventura.

Ecco perché Sara Manfuso si beccherà una denuncia

Durante la puntata di ieri del GF Vip, Sara Manfuso ha sbottato contro tutto lo staff del GF Vip e per questo pare si beccherà una denuncia. La donna ha rivelato che il motivo per il quale ha deciso di abbandonare il programma risiede nel fatto che non si è sentita tutelata. A tal proposito, ha riportato alla luce un episodio in cui Giovanni Ciacci le toccò involontariamente il sedere e i due ebbero un botta e risposta goliardico a riguardo.

Ora, dato che la Manfuso è stata vittima di violenza sessuale, ha dichiarato che quel momento l’ha ferita tantissimo e dietro quei sorrisi, in realtà, c’era tanto dolore. Analizzando i filmati, però, pare proprio che la donna abbia un po’ strumentalizzato la faccenda. Sara, infatti, non sembrava assolutamente provata per quanto accaduto, anzi. Anche Giovanni Ciacci è rimasto senza parole dinanzi il comportamento della sua ex coinquilina, pertanto, ha deciso di agire.

Giovanni Ciacci si reca dai suoi avvocati dopo il GF Vip

Stando a quanto emerso dal portale The Pipol, infatti, pare che Giovanni Ciacci stia per sporgere una denuncia ai danni di Sara Manfuso. Lo stilista in queste ore sembrerebbe essere diretto dai suoi legali proprio per affrontare la faccenda e capire come agire. Ricordiamo che Giovanni è già alquanto preso di mira a causa di tutto quello che è accaduto a Marco Bellavia, sta di fatto che ha subito anche un’aggressione in un supermercato.

Proprio in virtù di questo, Ciacci sente il bisogno di alleggerire la sua situazione non consentendo a nessuno di peggiorarla. Per il momento, però, nessuno dei diretti interessati è intervenuto sulla faccenda per commentare l’accaduto. L’account di Sara è silente da diversi giorni, sta di fatto che non ha commentato in nessun modo la cacciata dallo studio di ieri sera da parte di Alfonso Signorini