Gemma Galgani confessione inedita: “A 40 anni rimasi incinta” il dramma della dama

Nell’ultimo numero del magazine di Uomini e Donne, Gemma Galgani ha rilasciato un’intervista in cui ha fatto una confessione inedita. Nello specifico, la donna ha svelato che a 40 anni rimase incinta ma, purtroppo, perse quel bambino.

Si tratta di una rivelazione che non era mai stata fatta prima d’ora. La dama torinese, infatti, ha portato alla luce una ferita estremamente dolorosa che fa parte del suo passato. Vediamo nel dettaglio cosa ha detto.

Il drammatico racconto di Gemma di quando rimase incinta

In molti sanno quanto Gemma Galgani desiderasse avere un figlio e, in effetti, c’è stato un periodo della sua vita in cui ci provò e rimase anche incinta. Purtroppo, però, le cose non sono andate nel verso giusto. Nel corso di una recente intervista, la dama ha spiegato che aveva 40 anni quando decise di mettere su famiglia. Fino a quel momento non aveva mai pensato di avere figli in quanto riteneva di non avere accanto la persona giusta per questo.

Nel momento in cui si decise, però, si trovò a dover fare i conti con i pregiudizi della gente. Per i tempi dell’epoca, infatti, fare un figlio a 40 anni era una cosa un po’ strana e inappropriata in quanto le donne venivano considerate troppo grandi. Ai giorni d’oggi, invece, la situazione è completamente cambiata. Ad ogni modo, non curando il giudizio della gente, Gemma rimase incinta, ma purtroppo le cose non sono andate nel modo in cui sperava.

La Galgani e la psicoterapia

A distanza di poco tempo dalla scoperta di essere rimasta incinta, infatti, Gemma Galgani perse il bimbo che portava in grembo. Questa per lei fu una notizia devastante, che la fece piombare in un periodo di dolore acuto. Il malessere era così profondo al punto che la dama ha rivelato di essere ricorsa anche ad un supporto esterno. Neppure la psicoterapia, però, riuscì a risollevare il suo morale, ormai a terra.

Con il passare del tempo, poi, Gemma ha imparato a convivere con questo dolore e, soprattutto, con la consapevolezza che non sarebbe mai diventata madre. Il dramma subito ha contribuito a rendere la Galgani la donna che è adesso, ovvero, una persona estremamente sensibile e alla continua ricerca di amore e di attenzioni. La donna è ancora a Uomini e Donne nella speranza di coronare il suo sogno, ci riuscirà stavolta?