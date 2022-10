Uomini e Donne puntata lunedì 10 ottobre: ospiti e nuove liti in studio

Lunedì 10 ottobre andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne. In tale occasione continueremo ad assistere alle dinamiche che coinvolgono gli esponenti del trono classico. Dopo aver parlato delle esterne di Lavinia e Federica, si passerà a quelle dei maschi.

Al trono over, invece, ci saranno nuovi aspri dibattiti e i protagonisti saranno sempre gli stessi, ovvero, Riccardo, Ida, Armando e Alessandro. Inoltre, in studio arriveranno anche due ospiti.

Anticipazioni 10 ottobre trono classico di Uomini e Donne

Le anticipazioni della puntata del 10 ottobre di Uomini e Donne rivelano che si continuerà a parlare del trono classico. La scorsa messa in onda si era interrotta con Federica e Lavinia a centro studio intente a relazionarsi con i loro corteggiatori. Ebbene, anche lunedì si parlerà di questo. Soprattutto Federica spiegherà cosa ha provato durante la sua esterna con Gabriele. In studio si aprirà anche un dibattito in cui sarà coinvolto Riccardo Guarnieri.

Restando sempre in tema di trono classico, però, oggi si parlerà anche dei due Federico. Uno è uscito con una ragazza di nome Carola, mentre l’altro con una che si chiama Noemi. Entrambe le uscite si riveleranno particolarmente interessanti. I due ragazzi, infatti, ammetteranno di essersi trovati piuttosto bene, pertanto, continuano ad avere il desiderio di approfondire la conoscenza con le dame.

Cosa vedremo al trono over lunedì

Nella puntata del 10 ottobre di Uomini e Donne, però, non mancheranno, come sempre, le discussioni tra gli esponenti del trono over. A tal proposito, ci sarà uno scontro molto acceso tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri. In seguito, poi, sarà la volta di Armando Incarnato e Alessandro Vicinanza, che proprio non riescono a provare stima reciproca. I toni si surriscalderanno parecchio e sarà proprio la conduttrice a ripristinare l’ordine come sempre.

Per smorzare un po’ i toni, poi, la padrona di casa inviterà in studio due ospiti. Loro hanno preso parte al programma l’anno scorso, ma poi hanno deciso di andare via in quanto perdutamente innamorati l’uno dell’altra. Il loro sentimento è stato così forte al punto da spingerli a prendere la decisione di sposarsi. Le persone di cui stiamo parlando sono Isabella Ricci e Fabio Mantovani. Il pubblico e i presenti in studio li accoglieranno con un caloroso applauso. Un po’ meno entusiasmo, invece, verrà mostrato da Gemma Galgani.