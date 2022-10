Oroscopo 9 ottobre 2022, classifica: Vergine cauti, Pesci temerari

Le previsioni dell’oroscopo del 9 ottobre esortano i Gemelli ad essere più attenti sul lavoro. I Bilancia sono un po’ confusi sul da farsi

Oroscopo dei primi sei segni

1 Cancro. Impegnatevi allo scopo di raggiungere i vostri scopi. Questo è un periodo favorevole per voi, soprattutto dal punto di vista lavorativo. Insistete e non vi arrendete dinanzi qualche piccolo incidente di percorso.

2 Leone. In amore siete fortunati. Osate ed esponetevi in quanto siete dotati di tanto carisma. Approfittate di questa situazione per esporvi e per dimostrare a tutti quanto valete e quanto in là potete spingervi.

3 Acquario. Buon momento per quanto riguarda la sfera professionale. I nati sotto questo segno sono molto sensibili in questo momento. Cercate, però, di non accollarvi anche i problemi che non vi riguardano in prima persona.

4 Pesci. Amate il rischio in questo periodo. Ad ogni modo, cercate di non fare il passo più lungo della gamba. Le previsioni dell’oroscopo del giorno 9 ottobre vi invitano a godere di questo giorno di festa per trascorrere del tempo con le persone care.

5 Gemelli. Interessanti risvolti in amore. Se avete una situazione in bilico da un po’ di tempo, adesso è giunta l’ora di fare qualcosa per far venire i nodi al pettine. Nel lavoro, invece, dovete essere più attenti.

6 Scorpione. Siete pratici e diretti, forse fin troppo. In amore potreste trovarvi a fare i conti con qualche piccolo intoppo. Nel lavoro, invece, questo vostro modo di affrontare la vita vi rende risoluti e con ottime capacità di risolvere i problemi.

Previsioni astrali 9 ottobre ultime sei posizioni

7 Ariete. Siete persone risolute e determinate. Nel lavoro è importante mantenere un profilo basso in questo momento, in attesa che arrivino tempi migliori. Per quanto riguarda l’amore, invece, potete osare un po’ in più.

8 Bilancia. Siete un po’ spaesati, sia in amore sia nel lavoro. Soprattutto questa seconda sfera potrebbe causare dei problemi. Cercate di non perdere di vista quelli che sono i vostri obiettivi primari nella vita.

9 Vergine. Dovete essere un po’ più cauti nelle decisioni che prenderete. Cercate di non farvi prendere troppo la mano in situazioni che potrebbero causare dei problemi e dei cambi d’umore indesiderati. Abbiate più controllo.

10 Toro. L’oroscopo del 9 settembre vi invita ad essere pazienti. Le soddisfazioni arriveranno, ma non dovete essere frettolosi. In amore ci sono delle faccende da sviscerare, forse avete tenuto troppe cose dentro.

11 Sagittario. Meglio esporsi e rischiare di essere criticati piuttosto che vivere sotto la sabbia. In amore dovete essere un po’ più decisi e non vi dovete lasciare condizionare da quello che pensano gli altri.

12 Capricorno. Siete molto determinati quando vi ponete un obiettivo. Ad ogni modo, nella vita è importante capire anche quanto in là ci si può spingere. Non siate troppo frettolosi e abbiate pazienza e fede.