Avete mai visto Pier Silvio Berlusconi da giovane? Sembra Luis Miguel

Dalla presenza sempre impeccabile e di tutto punto, ecco come si presentava da ragazzo Pier Silvio Berlusconi

Oggi Piersilvio ha un ruolo molto importante nel mondo della televisione. Diversamente da suo padre non ha scelto una carriera politica ma si è dedicato completamente alle telecomunicazioni.

Oggi ogni volta che si mostra in televisione appare sempre tutto perfetto, in giacca e cravatta e con dei capelli lucidi e molto corti.

Pier Silvio Berlusconi da ragazzo irriconoscibile

Grazie a Striscia la notizia ecco che è spuntato in rete un video del giovane di quando aveva appena 20 anni, e possiamo dire completamente diverso da oggi. Un Pier Silvio Berlusconi totalmente diverso da oggi, anzi davvero irriconoscibile. Come si può vedere nel video che ora sta circolando in rete grazie a Striscia la notizia, il figlio dell’ ex Premier sembra davvero il cantante Luis Miguel, come ha fatto notare qualcuno..

Leggendo i commenti postati sotto al video, sono tanti gli utenti che lo hanno scambiato quasi per il grande cantante diventato famoso negli anni otto. Look decisamente rock: jeans larghi e giubottino uguale. Ovviamente non passano inosservati i capelli, non solo per il colore castano chiaro ma anche per il modo in cui sono tirati all’indietro.

Look da vero rock star anni 80

Pier Silvio in questo video è molto diverso da quello che è oggi. Oltre all’abbigliamento anche il colore ai capelli è cambiato. Molto probabilmente ad oggi li tingerà. Nel video in questione il figlio dell’ex Premier ha preso parte a Drive, programma storico di grande successo negli anni 80.

Come fa notare Siani, il giovanotto è entrato in incognito, ma subito si è fatto riconoscere per una sua frase. Alla domanda di Lory del Santo che gli chiede se è davvero il figlio di Pier Silvio, lui risponde: Magari, se fossi il figlio di Berlusconi non sarei qui di certo…