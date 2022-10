Uomini e Donne, Salvatore ha un’altra donna?

Il matrimonio dell’ex corteggiatore con l’ex tronista è finito da tempo: si sono sposati in Sicilia nel 2016

Finì anche il matrimonio di Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo. La loro rottura è stata annunciata ufficialmente dall’ex tronista, che è stato molto attivo sui social in contemporanea.

Tuttavia, il suo ex compagno, invece, sembra essere scomparso, senza lasciare dichiarazioni. Secondo alcune indiscrezioni, il calciatore ha una nuova fiamma. Diamo un’occhiata più da vicino a ciò che sta circolando sul web.

Uomini e Donne: l’addio tra Teresa Cilia e Salvatore Di Carlo

Salvatore Di Carlo ha trovato un nuovo amore. Il ragazzo è stato recentemente colto in dolce compagnia, lasciandosi completamente alle spalle la storia sua e di Teresa. Presenta lo scoop Deianera Marzano, che mostra Di Carlo e una ragazza. Di conseguenza, i fan della coppia sono andati subito nel panico quando hanno riferito la notizia a Cilia.

La risposta dell’ex tronista è stata precisa e meticolosa, a testimonianza della sua continua maturità. Teresa ammette che Salvatore ora può fare tutto quello che vuole. Inoltre, non voleva rovinare una storia che era così importante per lei. La risposta è già qui, quindi non è necessario aggiungere nulla. “Mi viene da sorridere un po’ e mi viene da dirvi che le risposte le avete avute e non c’è bisogno che io aggiunga altro. Quindi va bene così.”

La sofferenza di Teresa

Qualche settimana fa, Teresa aveva ammesso che la rottura con Salvatore che, secondo lei, l’aveva fatta soffrire molto. All’inizio le mancava l’aria, ma poi gradualmente si è resa conto che doveva affrontare questo momento in modo diverso.

La 35enne ha anche rivelato che durante questo periodo della sua vita non credeva più nell’amore. Quindi non aveva intenzione di incontrare altre persone e darsi una seconda possibilità. In questo momento, vuole riprendersi la sua vita e concentrarsi solo su se stessa.