Ballando con le stelle: inizia con una squalifica? Indignazione e sgomento in rete

E’ successo nella prima puntata di Ballando con le Stelle, polemiche e indignazione da parte dei fan e di Milly

Continuano le polemiche via social dopo quanto accaduto nella prima puntata di Ballando con le stelle. Tutto è iniziato dallo scontro tra Milly Carlucci e Iva Zanicchi. Quest’ultima non ha accettato un voto negativo da parte della giudice scatenando un caos.

Iva Zanicchi da della *roia a Selvaggia Lucarelli

Iva, dopo aver visto il voto, pari a zero, ha sussurrato nell’orecchio del suo partner di ballo una brutta parola che però è stata sentita da tutta Italia.

Una parola quella di Iva Zanicchi nei confronti della giudice di Ballando con le stelle che non è proprio piaciuta al pubblico a casa. La Lucarelli come sempre non è stata clemente nei confronti della cantante e di Samuele Petron. All fine, Selvaggia ha votato la sua esibizione con uno Zero e Iva dopo una risata ha sussurrato nell’orecchio del collega “che *roia”.

Iva pensava che i microfoni erano spenti e invece quella brutta parola è stata ascoltata da tutta Italia. Inutile dire la reazione dei fan del programma che hanno definito Ballando peggio del GFVip. Immediata anche la risposta della Lucarelli che ha preteso delle scuse subito!.

Arrivano le scuse ufficiali da parte di Iva Zanicchi

Iva Zanicchi dopo il polverone che si è alzato in queste ultime ore ha pubblicamente chiesto scusa a Selvaggia Lucarelli per il suo comportamento: “Come in tutte le competizioni, delle volte si dicono delle cose a caldo che non si pensano veramente. Chiedo pubblicamente scusa a Selvaggia, come ho già fatto in privato, perché purtroppo delle volte dico delle cose senza pensarci. Spero si capisca che non c’era cattiveria”