Rosa Perrotta figlio in ospedale: ecco cosa è successo alla sua pelle (FOTO)

Giorni particolarmente difficili per Rosa Perrotta in quanto suo figlio è stato in ospedale. Entrambi i figli dell’ex tronista di Uomini e Donne si sono ammalati, sta di fatto che hanno avuto febbre e spossatezza per diversi giorni.

Questa notte, però, il minore tra i due ha avuto uno sfogo cutaneo davvero molto forte, che ha spaventato non poco i genitori. I due, allora, si sono recati immediatamente in ospedale per capire cosa fosse accaduto. Vediamo quali sono gli aggiornamenti.

Ecco perché il figlio di Rosa è finito in ospedale

In queste ore, il figlio minore di Rosa Perrotta è finito in ospedale. Il piccolo Achille ha avuto uno sfogo sulla pelle molto forte. Il piccolo ha cominciato a manifestare macchie e bolle su tutto il corpo generando un grosso spavento nei genitori. In un primo momento si era ipotizzata una reazione allergica, tuttavia, questa ipotesi è stata poi accantonata. Rosa, infatti, ci ha tenuto a specificare che il piccolo non avesse mangiato nulla di diverso da solito e non avesse assunto nessun medicinale.

Inoltre, non aveva cambiato neppure indumenti, pertanto, la reazione allergica era alquanto improbabile. Dopo averlo visitato, dunque, i medici sono pervenuti ad una diagnosi differente. Stando a quanto emerso, pare che il bimbo sia stato colpito da un’orticaria. I dottori hanno spiegato che spesso capita ai bambini dopo che hanno vissuto periodi alquanto difficili tra febbre e influenze varie.

Come sta adesso il figlio della Perrotta e nuovo incidente

Al figlio di Rosa Perrotta sono stati somministrati degli antistaminici e del cortisone direttamente in ospedale. La terapia dovrà essere continuata anche nei prossimi giorni e, naturalmente, bisognerà tenere sotto controllo la situazione. L’ex volto di Uomini e Donne ha voluto tranquillizzare i fan e svelare che, per fortuna, l’allarme sembra essere rientrato. Quelli appena trascorsi, però, sono stati giorni davvero difficili.

A causa dei malori da cui sono stati colpiti entrambi i bimbi, infatti, Rosa ha trascorso diverse notti insonni. Attualmente, infatti, ha ammesso di sentirsi praticamente distrutta e devastata e desidererebbe tanto riposare un po’. A tal riguardo, la donna ha ammesso di aver chiesto l’aiuto del suo compagno, il quale ha trascorso del tempo con i bambini, in modo da lasciare la Perrotta dormire qualche ora durante il giorno. Come se non bastasse, poi, a fine giornata, Rosa si è trovata un bernoccolo sull’occhio in quanto Achi l’ha involontariamente colpita con un giochino.