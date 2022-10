Totti Blasi, cosa accadrà alla prima udienza? Parlano gli amici: ecco come comunicano tra loro

Venerdì 14 ottobre ci sarà la prima udienza inerente il processo di separazione tra Ilary Blasi e Francesco Totti. In queste ore, sul web sono trapelate alcune informazioni inerenti quello che potrebbe accadere in tale occasione.

Inoltre, nel corso di un’intervista al magazine Di Più, alcune persone vicine alla coppia hanno fatto delle confessioni inedite sul loro rapporto. Nello specifico, gli amici dei due hanno rivelato come interagisca la coppia. Vediamo cosa è emerso.

Cosa accadrà alla prima udienza tra Francesco Totti e Ilary Blasi

Lo scorso luglio Ilary Blasi e Francesco Totti annunciarono la fine del loro matrimonio e tra qualche giorno ci sarà la prima udienza inerente la loro separazione. Dato che i due non sono riusciti a trovare un accordo, è stato necessario ricorrere a vie legali per stabilire tutti i termini della fine del loro matrimonio. In tale occasione scopriremo come andrà a finire la guerra dei Rolex e la sparizione della collezione di borse della conduttrice.

Tutto è iniziato nel momento in cui la donna pare abbia preso dalla cassaforte di famiglia tutta la collezione di Rolex di Francesco. Quest’ultimo, per ripicca, ha preso possesso delle borse firmate di Ilary nella speranza di giungere ad uno scambio. Questo, però, non si è ancora verificato. Essendo Totti e Ilary ancora sposati legalmente, però, la faccenda non può essere reputata furto. Per tale motivo, non ci resta che attendere per capire cosa accadrà una volta che la loro separazione diventerà legale e ufficiale.

Ecco come comunicano Totti e la Blasi

Ad ogni modo, come se non bastasse il fermento che c’è dietro la prima udienza che riguarda Francesco Totti e Ilary Blasi, alcuni amici della coppia hanno svelato alcuni retroscena sulla coppia. In particolar modo, persone vicine ai due hanno rivelato come facciano a comunicare tra loro. C’è da premettere che l’ex calciatore e la conduttrice vivono ancora sotto lo stesso tetto, nell’enorme villa a l’Eur.

Considerando l’ampiezza dell’abitazione, però, i due riescono a condurre vite separate. Ad ogni modo, la loro comunicazione si limita semplicemente a faccende che riguardano i figli. Per darsi informazioni o aggiornamenti a riguardo, i due parlano su Whatsapp. Tra loro, dunque, non c’è nessun altro tipo di dialogo. Al momento, dunque, la situazione è ancora parecchio tesa. Non resta che attendere per capire come evolverà la situazione.