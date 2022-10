Fabrizio Frizzi, lo sapevate che aveva un’amante famosa quando era fidanzato con Rita dalla Chiesa?

La storia d’amore tra Fabrizio Frizzi e Rita Dalla Chiesa è finita per colpa di un’amante scomoda: sapete chi è?

Sono trascorsi ormai 5 anni dal tragico evento che ha segnato la famiglia Frizzi. Fabrizio, prima di morire era legato sentimentalmente a Carlotta Mantovan, con la quale aveva anche una bambina Stella.

Prima di lei, tutti sanno che ha avuto una lunga storia con Rita Dalla Chiesa, una relazione importante e che è terminate a causa di un tradimento di lui. Ma sapete chi era la sua amante?

La conduttrice televisiva ricorda il compianto Frizzi

Il noto conduttore televisivo e l’ex presentatrice di Forum sono stati assieme diversi anni. Una storia d’amore lunga e importante che purtroppo è terminata per via di un tradimento di lui.

Nonostante il duro colpo che ha dovuto subire Rita Dalla Chiesa non ha mai perso occasione per spendere belle parole per quell’ex che tanto l’ha fatta soffrire.

Fabrizio ha dieci anni meno di me e questo mi procurava insicurezza. Ha sempre avuto molte ammiratrici. Lui si è sempre comportato in modo molto corretto, è una persona perbene.”

Rita Dalla Chiesa rivela chi era l’amante di Frizzi

Ritornando sul quel brutto momento della loro storia, ha ammesso che in quel periodo ha conosciuto molta sfacciataggine da parte delle ragazze.

Pare che addirittura il noto conduttore ricevette perfino uno slip da una di loro… A volte Fabrizio ci rideva su, altre se la prendeva per le mie reazioni. Io ci stavo male”.

Rita ha ammesso in una recente intervista che per lei il loro amore era impossibile da distruggere e invece poi tutto è finito. La persona con cui Fabrizio la tradiva era Graziella De Bonis, una giovane corista che all’epoca lavorava a Domenica In.

Concludendo, poi, non ha nascosto nemmeno il desiderio provato a lungo nello sperare che lui tornasse quando la tresca ormai si era conclusa. Un desiderio che purtroppo non si è mai avverato per la nota conduttrice che ad oggi lo ricorda ancora con amore…