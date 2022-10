Mara Venier, siparietto hot a Domenica In: la gag fa il giro del web

Come sempre tanti ospiti e tante emozioni nel salotto domenica di Mara Venier

Ieri, 10 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Come sempre tanti gli ospiti e tante le emozioni vissute in studio. Grande attesa per la presenza di Biagio Antonacci che oltre a raccontarsi si è anche esibito al pianoforte.

Un tuffo nel passato che senza dubbio ha fatto scendere lacrime di gioia e malinconia a tutti. Ma a diventare virale nel giro di pochi istanti una gag della conduttrice: Mara ha palpato il lato b del cantautore in diretta tv.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Mara Venier palpeggia il sedere a Biagio Antonacci

Possiamo dire che anche nella diretta televisiva di ieri pomeriggio a Domenica In, Mara Venier non si è risparmiata. Lei e il suo ospite, erano uno vicino all’altro in piedi mentre al telefono c’era Vincenzo Mollica che esaltava le doti del cantante anche come pittore.

La presentatrice e Biagio Antonacci erano abbracciati e così dopo aver concluso la conversazione, toccando il fianco sinistro dell’artista, Mara Venier ne ha sottolineato la magrezza, notando anche il suo fisico palestrato e muscolo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier)

Proprio a questo punto, Biagio le ha detto: ma il sedere lo hai notato? E certo Mara Venier non si è tirata indietro confermando di aver palpato i glutei: «Sì, ho sentito! Stai messo bene!

La conduttrice continua il suo successo con Domenica In

Un siparietto divertente che come già detto in precedenza è diventato virale in pochi secondi. Mara Venier come sempre si è mostrata al suo pubblico schietta e sincera, lasciandosi andare alle sue sensazioni. Proprio per questo motivo il suo talk, Domenica In, continua ad avere successo e a ottenere ottimi risultati in termini di ascolti.

Durante l’intervista a Biagio Antonacci, la conduttrice si è detta molto felice di averlo avuto nel suo studio. In questa occasione il cantante ha anche mostrato per la prima volta la foto della sua compagna, affermando quanto ad oggi la sua vita è finalmente completa. E’ orgoglioso e soddisfatto di tutto ciò che è stata la sua gavetta e il suo successo.