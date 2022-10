Mara Venier e il futuro a Domenica In: ha già deciso! La rivelazione in diretta

La conduttrice sarebbe pronta a lasciare il suo programma

Ieri 9 ottobre è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Il programma condotto come sempre da Mara Venier è stato seguito da un ottima media di telespettatori e anche in questo caso, la presentatrice si è confermata al primo posto.

Come sempre tanti sono stati gli ospiti, tra cui Gabriel Garko, Morgan; l’attore comico Andrea Roncato, e Biagio Antonacci. Entrambi hanno parlato della loro vita, dei loro successi ma anche dei tanti momenti bui che hanno vissuto.

Mara Venier lascia davvero Domenica In?

E proprio durante la diretta che Mara sembra aver già anticipato cosa succederà nella prossima stagione del suo talk. Ai più attenti non è passata inosservata una frase della conduttrice televisiva della a Biagio Antonacci.

Dopo aver mostrato le date del suo tour e dopo averlo ringraziato per la presenza a Domenica In ,quest’ultimo non ha nascosto il desiderio di ritornare nel programma, magari il prossimo anno.

E a proprio a questo punto che Mara Venier ha messo in chiaro alcune cose. La conduttrice ha fatto sapere che al momento non sa se anche la prossima stagione sarà al timone del talk. Ormai si è detta stanca e con l’età che avanza mantenere questi ritmi non è più facile.

C’è da precisare, inoltre, che già tempo fa aveva spiegato di voler dedicare più tempo alla sua famiglia e soprattutto al marito. Cosa succederà quindi? Ma soprattutto se davvero dovesse lasciare Domenica In chi prenderà il suo posto?

Il successo e gli ascolti di Domenica In

Anche quest’anno Domenica In è partito con il botto. Mara Venier al momento può dirsi soddisfatta del suo contenitore domenicale pomeridiano. Gli ascolti sono stellari e la concorrenza al momento ha solo da temere.

La Zia Mara non ne ha per nessuno e con la sua professionalità riesce da sempre ad entrare nel cuore degli italiani. Un successo che va avanti da anni e che porta grandi soddisfazioni… Al momento, sull’addio della Venier non ci sono ancora conferme ma dalle sue parole si è capito che non resterà a lungo in tv. Per adesso è tutto da vedere…