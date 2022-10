Il Paradiso delle signore anticipazioni 12 ottobre: Clara dinanzi un bivio

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 12 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Clara si troverà dinanzi un bivio. Adelaide continuerà a trattare male Flora e la giovane non potrà fare a meno di mostrare tutto il suo rammarico.

Su di un altro versante, poi, vedremo che per Ezio e Veronica arriverà una splendida notizia inerente la separazione dell’uomo dalla sua precedente moglie. La presenza di Gloria, intanto, si farà sempre più ingombrante.

Buone notizie per Ezio e Veronica al Paradiso delle signore

Nel corso della puntata del 12 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che il ritorno di Gloria creerà un certo turbamento in Veronica. La donna non sarà particolarmente serena, in quanto comincerà a temere per il suo futuro matrimonio. Nel frattempo, mentre la donna fantastica questi brutti pensieri, arriverà Ezio, il quale le darà una splendida notizia. L’avvocato, infatti, rassicurerà l’uomo dicendogli che presto otterrà il divorzio dalla moglie precedente.

Quando Ezio comunicherà questa notizia a Veronica, la donna non potrà fare a meno di sprizzare gioia da tutti i pori. Su di un altro versante, poi, vedremo che Maria sarà molto provata per il giudizio di Matilde sui suoi nuovi bozzetti. I modelli non hanno entusiasmato la donna e la stilista si sentirà in crisi. In suo soccorso, però, arriverà Paola, la quale non potrà fare a meno di notare il malessere negli occhi della fanciulla.

Anticipazioni 12 ottobre: la decisione di Clara

La puntata del 12 ottobre del Paradiso delle signore, poi, sarà caratterizzata anche da un altro colpo di scena. Nello specifico, Don Saverio informerà Clara di dover prendere un’importante decisione. La giovane potrebbe rischiare di dover tornare al paese, pertanto, sarà necessario agire in qualche modo. A tal proposito, la giovane penserà alla casa delle ragazze come sua nuova sistemazione.

Ad ogni modo, resta da sviscerare una vicenda, ovvero, Irene accoglierà di buon grado l’idea di convivere con la ragazza che aveva fatto licenziare e verso la quale non nutre particolare simpatia? Vedremo. In merito alla rivalità tra Flora e Adelaide, invece, le due donne continueranno ad essere molto rivali e ostili l’un l’altra. La stilista comincerà a mostrare una certa insofferenza in quanto continuerà ad essere sotto le minacce della contessa. Come evolverà la situazione? Tra le due non c’è alcun margine di dialogo? Lo scopriremo nelle prossime puntate.