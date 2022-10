Oroscopo 11 ottobre 2022: Toro intraprendenti, Scorpione meno impacciati

Momento positivo per i nati sotto il segno dei Pesci secondo l’oroscopo dell’11 ottobre. Interessanti risvolti per gli Acquario

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete. Caratterialmente tendete a lottare fino a quando non avete ottenuto esattamente tutto quello che desiderate. In amore avete bisogno di quella spinta i più per mettervi in gioco.

Toro. Se c’è una qualità che vi appartiene è, sicuramente, l’intraprendenza. Amate essere al centro dell’attenzione e sorprendere le persone che vi circondano. Dal punto di vista professionale ci vuole inventiva.

Gemelli. Le stelle sono favorevoli, ma dovete essere un po’ più risoluti. Giornata interessante sul fronte dei rapporti professionali. Possibili chiusure di accordi in arrivo.

Cancro. Occhi aperti sul lavoro. Stanno per cambiare delle cose, soprattutto dal punto di vista contrattuale e burocratico. In amore è necessario fare un po’ di chiarezza prima di prendere una decisione.

Leone. Ci sono delle faccende da valutare con le dovute attenzioni. Non siate frettolosi e non prendete decisioni senza prima riflettere accuratamente sulle conseguenze delle vostre azioni.

Vergine. La Luna è un po’ contraria, pertanto, potrebbe essere necessario fare qualche valutazione ulteriore in amore. In ambito professionale, invece, ci sono delle novità da prendere con le pinze.

Previsioni 11 ottobre da Bilancia a Pesci

Bilancia. Tutte le parole hanno un peso, quindi, valutate attentamente la situazione prima di dire cose di cui potreste pentirvi. Ci sono momenti nella vita in cui bisogna tirare i remi in barca e lasciarsi trasportare dalla corrente.

Scorpione. Cercate di essere un po’ più diretti e meno impacciati. In amore è necessario mettersi in gioco, anche a rischio di farsi male. Nel lavoro siete precisi e meticolosi, a volte fin troppo.

Sagittario. Secondo l’oroscopo dell’11 ottobre, i nati sotto questo segno devono essere più tenaci. Se avete in mente qualcosa, dovete fare il possibile per riuscire a portarla a termine. Non vi fate ingannare dalle apparenze.

Capricorno. Ci sono dei momenti nella vita in cui bisogna fare una scelta: seguire il proprio cuore o la propria testa? In passato vi siete spesso fatti trasportare dal sentimento, stavolta sarebbe opportuno trovare un giusto compromesso.

Acquario. Interessanti risvolti dal punto di vista professionale. Ci sono dei cambiamenti all’orizzonte, ma dovete essere un po’ più determinati. In amore è necessario agire d’istinto in questo momento.

Pesci. Ottime occasioni in arrivo sul fronte dell’esperienza professionale. Se siete alla ricerca di cambiamenti e di novità, forse è il caso di approfittare di questo momento di positività.