Anfibi militari: i modelli da considerare per l’acquisto

Gli anfibi militari sono un capo molto richiesto. Non solo dagli uomini, come si potrebbe supporre, ma anche dalle donne. Indossare anfibi militari significa abbracciare uno stile diverso, comunque consono al vivere quotidiano, ma anche garantirsi calzature comode, che possono essere utilizzate per l’attività lavorativa.

Nell’immaginario collettivo, gli anfibi militari sono calzature uniformi, che lasciano poco spazio alla fantasia. In realtà ne esistono molte tipologie, da quelle più realistiche e “aggressive”, come gli anfibi militari per l’esercito italiano, a quelle più casual. Ne parliamo qui, fornendo una panoramica dei principali modelli e offrendo qualche consiglio per acquistare un paio adatto alle proprie esigenze.

Perché acquistare gli anfibi militari

Prima di esplorare le varie tipologie di anfibi militari è utile indicare le ragioni del loro successo e, allo stesso tempo, le tante applicazioni che li caratterizzano.

Tanto per cominciare, gli anfibi incarnano un ideale di azione e di determinazione. Chi li indossa vuole conferire al proprio abbigliamento uno stile più diretto, se vogliamo più aggressivo.

Gli anfibi, poi, sono compatibili anche con capi più casual, che vengono indossati nella quotidianità. Si abbinano anche a un semplice jeans o a una felpa. Ciò non accade con gli altri capi di carattere militare, che potrebbero risultare troppo caratterizzati in questo senso. Pensiamo per esempio alle giacche militari, che a meno di pesanti rimaneggiamenti, non sono adatte alla vita di tutti i giorni.

Ma gli anfibi militari vantano anche applicazioni pratiche. Sono semplicemente comodi e possono essere dunque impiegati durante le attività lavorative. Ciò risulta particolarmente evidente quando si deve operare su terreni scoscesi o irregolari.

Infine, gli anfibi slanciano la figura, il ché non guasta. A prescindere dall’altezza del tacco, che può coprire anche svariati centimetri, creano un effetto ottico tale da far apparire più alto chi li indossa.

Queste e tante altre sono le ragioni che hanno sancito, e sanciscono tuttora, il successo commerciale degli anfibi. Un successo che si è rivelato di gran lunga superiore a quello degli altri articoli militari, persino dei pantaloni, che potrebbero apparire più compatibili con uno stile casual.

I migliori modelli di anfibi militari

Si fa presto a dire “anfibi militari”. Ce ne sono di tanti tipi, i quali si differenziano per applicazione e soprattutto per stile. Ecco una panoramica.

Anfibi classici . Sono i più neutri in termini di stile. Spesso sono di colore nero, sono mediamente alti, molto calzabili. Vantano un grip significativo su tutte le superfici.

. Sono i più neutri in termini di stile. Spesso sono di colore nero, sono mediamente alti, molto calzabili. Vantano un grip significativo su tutte le superfici. Anfibi deserto. Sono pensati per calpestare suoli sabbiosi. In ragione di ciò, sono parecchio alti e vantano un’allacciatura molto stretta. Lo scopo è ovviamente quello di impedire l’accesso ai granelli di sabbia.

Sono pensati per calpestare suoli sabbiosi. In ragione di ciò, sono parecchio alti e vantano un’allacciatura molto stretta. Lo scopo è ovviamente quello di impedire l’accesso ai granelli di sabbia. Anfibi da parata. Rappresentano la tipologia più elegante, che in genere vengono abbinati con l’alta uniforme. Sono tendenzialmente più corti, presentano uno stile più sobrio. L’efficacia è buona, ma non è delle migliori. D’altronde, non sono pensati per l’operatività.

Rappresentano la tipologia più elegante, che in genere vengono abbinati con l’alta uniforme. Sono tendenzialmente più corti, presentano uno stile più sobrio. L’efficacia è buona, ma non è delle migliori. D’altronde, non sono pensati per l’operatività. Anfibi da paracadutista. Rappresentano la tipologia più particolare, soprattutto lato tessuti e progettazione. Infatti, sono straordinariamente alti e presentano dei rinforzi in corrispondenza delle caviglie. Lo scopo è attutire l’impatto con il suolo a seguito di cadute o di discese da altezze considerevoli.

Vanno poi segnalate le varianti più creative, che possono essere considerate come degli anfibi di ispirazione militare. In genere le linee sono più moderne, spesso più arrotondate e hanno un aspetto meno marziale.

Dove acquistare gli anfibi militari

Il primo impulso è acquistare gli anfibi nei negozi di calzature, magari specializzati in capi di tipo militare. Un’idea che ha i suoi vantaggi, ma che mostra alcuni limiti. Tanto per cominciare, non è detto che in ogni città vi sia un negozio del genere. D’altronde, parliamo di un accessorio di nicchia. In secondo luogo, e proprio per questo motivo, l’offerta potrebbe risultare risicata.

Dunque, vale la pena rivolgersi agli e-commerce specializzati, che in genere hanno a disposizione stock più abbondanti e vari. Il punto di riferimento di chi intende acquistare articoli militari, e quindi anfibi, è Militaria. L’offerta è sconfinata e copre numerosi stili, da quelli più realistici a quelli più creativi. Adotta un approccio intelligente alla gestione dell’ordine, non di rado valorizzato da alcune promozioni. Per esempio, se l’ordine supera i 69 euro, la consegna è gratuita.