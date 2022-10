Grande Fratello Vip, anticipazioni bomba: “Nuovo possibile espulso e una lettera di Marco Bellavia”

Questa sera 10 ottobre va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Grazie alle anticipazioni circolate in rete ma date in maniera esclusiva questa mattina da Federica Panicucci nel suo programma, possiamo dire con largo anticipo cosa ci aspetta durante la diretta.

Nonostante si è già parlato la scorsa settimana di quanto accaduto con Marco Bellavia e gli altri concorrenti della casa, anche questa sera si tornerà sullo stesso argomento.

L’ex conduttore di Bim Bum Bam, ormai fuori dal reality manderà una nuova lettera ai suoi ex coinquilini, dopo l’abbandono al gioco.

Anticipazioni: Marco Bellavia manda una nuova lettera ai suoi ex coinquilini

Come già detto in precedenza a rivelare il piccolo spoiler che riguarda il Grande Fratello Vip è stata Federica Panicucci. “Questa sera ci sarà una nuova lettera di Marco Bellavia.

Anzi, non è una lettera ma un video messaggio” ha spiegato la conduttrice parlando dell’ex concorrente, già mittente di una lettera per i suoi compagni poco dopo il suo addio al reality.

Sicuramente anche in questo caso Marco dirà al sua e proprio per questo motivo sono molto attese le sue parole.

Ricordiamo che dopo il suo abbandono dal programma, a suo favore si sono schierati in tanti, compresi molti personaggi dello spettacolo.