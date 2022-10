Andrea Delogu rompe il silenzio dopo l’incidente: la sua testimonianza sui social

La bella Andrea Delog è stata vittima di un incidente, e molte persone vogliono ancora conoscerne il vero motivo. Ecco come si presenta sui social e come stanno reagendo amici e follower

La conduttrice e portavoce radiofonica Andrea Delogu riesce a far parlare sempre di lei in ogni occasione e in ogni situazione. Il suo profilo Instagram è seguito da tante persone che ogni giorno si complimentano con lei per la sua bellezza e per quello che decide di condividere. Questa donna è in realtà una scrittrice e anche una modella recente, quindi è riuscita a variare un po’ con la sua piattaforma in termini di argomenti e post.

Un altro punto a suo favore è sicuramente la bellezza e la sensualità che ogni volta irrompono sul piccolo schermo. I suoi Tim Summer Hits con Stefano de Martino hanno lasciato molte conseguenze, e la stessa Belen Rodriguez sembra essere stata più volte gelosa delle loro pratiche a volte “pericolose” tra loro, e le ha consigliato di stare alla larga.

Tuttavia, la 40enne si sta attualmente godendo la relazione con il fidanzato Luigi Bruno e il suo lavoro alla radio. Peccato, però, che un grave incidente l’abbia fermata e l’abbia lasciata terribilmente terrorizzata: queste le sue parole sui social dopo l’incidente.

Andrea Delogu rompe il silenzio dopo l’incidente

Andrea Delogu ha postato questa mattina un post sui social che ha sorpreso i suoi fan e allo stesso tempo lo ha preoccupato. La donna è apparsa per le strade di Roma con un tutore al braccio. Indossando una camicia blu e un cappello, ha mostrato uno sguardo calmo e visibilmente rilassato dopo aver avuto paura di un incidente e non aveva ancora capito la dinamica esatta. Infatti, seguendola, sul suo profilo non compariva nulla, e fino a poche ore fa la gente pensava che tutto andasse bene.

Per questo motivo, una serie di follower, amici e colleghi ha seguito il post, chiedendole delle sue condizioni e augurandole ogni bene. Ema Stockholma le ha persino consigliato di prendere i suoi antidolorifici consigliati.

Da quanto emerso, non è solo il braccio il problema: anche la spalla della conduttrice è stata danneggiata, e lei sta facendo del suo meglio per guarire se stessa, prima risolvendo il problema e poi attenuandolo sembra essere totalmente presente in questo momento. Gli auguriamo davvero una pronta guarigione e un ritorno in forma come prima.