Luca Argentero nuovamente a Striscia la notizia? Ecco cosa dice il diretto interessato

L’attore tornerà a Striscia la notizia? Ecco la verità su un possibile ritorno

Dopo il suo primo timone di Striscia la notizia è tempo di valutazioni dell’attore. Luca Argentero, intervistato dal giornale Leggo, si è voltato e ha ricordato che per lui l’esperienza dietro al telegiornale satirico è stata particolarmente importante.

Al contrario, non è escluso che nella prossima edizione il protagonista di Doc-Nelle tue mani non possa vivere una nuova esperienza nel tg satirico di Antonio Ricci su Canale Cinque. Argentero ha detto al giornale che era disposto a rifarlo, forse anche più a lungo della settimana in cui lo abbiamo visto aprire questa edizione:

Antonio ora mi guarda con uno sguardo diverso, uno sguardo che proietta in avanti. Se me lo chiede di nuovo, lo accetterai. Non puoi essere diverso da te stesso quando sei dietro quel bancone.

Luca Argentero confessa: ‘Non mi sono preparato molto all’esperienza’

Girando la testa, l’attore torinese ha spiegato in un’intervista a Leggo come si era preparato alla sua nuova avventura a Striscia la Notizia. Infatti, perché non era pronto. Perché la cronaca satirica che dirige Canale Cinque non tocca più molti interrogativi, poiché gli episodi volano via naturalmente.

Argentero ha spiegato al giornale il suo atteggiamento nei confronti di Striscia e del compagno di viaggio Alessandro Siani: “Non mi sono nemmeno preparato un granché perché questo è l’ambiente più familiare che mi è capitato di vedere in questi 20 anni di carriera“.

La dichiarazione che l’artista ha annunciato prima di arrivare alla cronaca satirica

L’incontro con il Tg Satirico di Canale 5 ha però creato una certa ansia per Luca Argentero. L’attore ammette che i giorni prima di Striscia lo hanno un po’ scioccato: “Ho un po’ di apprensione, ma vivo questo momento con grande gioia” – ha ha raccontato a Nuovo TV -. Tuttavia, riuscì presto a trasformare questa sana ansia in energia positiva, il che rese un’esperienza assolutamente gioiosa. Potrebbe non essere tutto finito qui.