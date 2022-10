Uomini e Donne spoiler puntata 11 ottobre: Gemma prende una decisione

Nel corso della puntata dell’11 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Gemma Galgani verrà chiamata nuovamente al centro dello studio. La dama ha appena fatto la conoscenza di un nuovo corteggiatore, tuttavia. le cose non sono andate esattamente nel migliore dei modi.

In studio, poi, si tornerà a parlare di Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza. Dopo aver deciso di interrompere la loro conoscenza nelle scorse puntate, i due prenderanno una decisione inattesa. Vediamo nel dettaglio tutto quello che accadrà.

Spoiler 11 ottobre: la scelta di Gemma Galgani

Le anticipazioni della puntata del giorno 11 ottobre di Uomini e Donne rivelano che Maria De Filippi chiederà a Gemma Galgani di accomodarsi al centro dello studio. La dama, ormai, è passata in secondo piano da un po’ di tempo, tuttavia, stavolta tornerà ad occupare un ruolo centrale. Nello specifico, vedremo che si relazionerà con il cavaliere che la scorsa puntata era venuto in trasmissione per conoscerla. I due hanno avuto modo di conoscersi un po’ meglio, ma le cose non sono andate nel modo sperato.

Gemma Galgani, infatti, informerà il cavaliere del fatto che non ha intenzione di proseguire la sua conoscenza. I due, così, smetteranno di vedersi. Al momento non è chiaro se il cavaliere resterà comunque in studio, oppure se deciderà di andare via. Per Ida Platano ci saranno delle novità. La dama ha deciso di chiudere ogni tipo di contatto con Riccardo Guarnieri, pertanto, sembra pronta a nuove conoscenze.

Scelte inaspettate a Uomini e Donne

Nel corso della puntata dell’11 ottobre di Uomini e Donne vedremo che Ida si relazionerà ad un nuovo esponente del trono over. La donna comincerà a frequentare un cavaliere, il quale si mostrerà particolarmente interessato a lei. In merito a Roberta Di Padua, invece, la dama prenderà una decisione inattesa. In particolar modo, vedremo che lei e Alessandro torneranno a sentirsi.

Nelle scorse messe in onda abbiamo assistito ad un drastico taglio netto tra i due. Entrambi, infatti, erano giunti alla conclusione di non voler più continuare la loro conoscenza. Adesso, però, qualcosa è cambiato, sta di fatto che annunceranno di essere usciti insieme. Stavolta ci sarà un lieto fine per loro oppure si tratta solamente di un nuovo tentativo a vuoto? Solo il tempo potrà darci tutte le risposte.