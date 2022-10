Samuel Peron asfaltato dopo l’intervista da Serena Bortone: “Facevi meglio a stare zitto”

Uno degli ospiti dell’episodio di oggi di “Oggi è un altro giorno” è Samuel Peron. Il ballerino è tornato in un’accesa discussione con Selvaggia Lucarelli, che, secondo alcuni telespettatori, oggi si è letteralmente arrampicato sugli specchi

La nuova stagione di Ballando con le stelle è iniziata con il botto, soprattutto per gli amanti delle polemiche. In questo senso la protagonista assoluta è Iva Zanicchi. La cantante di Ligonchio hanno giocato sabato sera con il professionista Samuel Peron.

La loro prestazione non è stata apprezzata dai due giudici più severi di “Ballando”, Selvaggia Lucarelli e Guillermo Mariotto, che hanno assegnato loro rispettivamente 1 e 2 punti. Considerando le personalità dei due ballerini, difficilmente non reagiranno con punteggi così bassi.

Iva Zanicchi ha dato una botta di “tr**a” a Selvaggia Lucarelli e di conseguenza ha mandato a “quel paese” Guillermo Mariotto. Samuel Peron ha avuto un confronto verbale con i due alla fine della performance. Più volte il ballerino si è detto di non essersi commosso per il voto di Lucarelli perché quest’ultima “non capisce niente di ballo”.

Non solo: Peron ha usato il soprannome “amore mio bello” per rendere i giurati ancora più nervosi. Nel corso della trasmissione Rai era inevitabile che si discutesse ulteriormente di un momento televisivo così alto. Infatti oggi Peron e Marioto sono entrambi ospiti di “Oggi è un altro giorno” in casa di Serena Bortone, così come Iva Zanicchi era ospite da Alberto Matano ne “La vita in diretta”.

Samuel Peron ad “Oggi è un altro giorno” non si tira indietro

Il ballerino ha prima chiarito la frase “amore mio bello”. Peron fa notare di aver sentito prima di quella pronuncia dire “Peron, che pa**e” dalla Lucarelli. “Tu mi apri una porta così facendo… perché la confidenza è lì“. Poi è intervenuto Marioto, rilevando che “Selvaggia dopo 7 anni come giudice di Ballando qualche cosa l’avrà capita e giustamente è stanca di sentirsi dire che non capisce niente“. Subito dopo Peron ha detto risolutamente: “Iva Zanicchi ha 82 anni, non è da tutti imparare una coreografia ed eseguirla così bene. Lei si è messa in gioco, Selvaggia dovrebbe capire che è già tanto. C’è gente che a 50 anni ha enormi difficoltà…“.

Il ballerino poi interviene in quello che avrebbe detto la Zanicchi, sull’insulto nei confronti di Selvaggia. “Io avevo capito porca tr**a, pensavo si riferisse al voto che le ha dato la giuria“. Serena Bortone ha chiesto se avesse intenzione di scusarsi con Lucarelli: “Se me lo permette, le darò due baci sulle guance e una stretta di mano…”.

Le scuse? “Mi dispiace per i toni un po’ bruschi con cui mi sono posto ma ero preso dalla foga“. Insomma, non si scusa come invece fa Iva Zanicchi. A seguito di queste dichiarazioni, Peron è stato pesantemente criticato dai telespettatori e dal vasto pubblico di Twitter, come dimostra questo tweet di un utente che probabilmente la pensa come molti altri fan della trasmissione “Ballando con le stelle”: