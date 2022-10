Giulia Salemi, gioia immensa, ecco l’annuncio che cambia tutto e che tutti attendevano

La nota influencer, Giulia Salemi, sarà la conduttrice in seconda serata di un talk show in onda su La5.

Giulia Salemi sta vivendo un momento d’oro. L’influencer italo-iraniana è impegnata con la settima edizione del Grande Fratello Vip, durante la trasmissione lei stessa si occupa di affrontare i social in diretta.

Ma non solo. Ha anche debuttato come conduttrice radiofonica in un programma andato in onda su R101 nel fine settimana, con Marco Santini al suo fianco. Il fidanzato Pierpaolo Pretelli insieme a Soleil Sorge, invece è alla conduzione del GF Vip Party.

Giulia Salemi, l’annuncio è arrivato. Presto andrà in onda “Salotto Salemi”.

Ma le notizie sulla carriera di Giulia Salemi non sono di certo finite qui. Il 12 ottobre “Salotto Salemi” arriverà su La5 (Digitale Terrestre Canale 30) e sarà trasmesso ogni mercoledì alle 23:20. Lo ha annunciato la stessa Gulia tramite un post sul suo profilo Instagram:

“Sarò alla guida del talk-show più irriverente e rigorosamente pink tra chiacchiere, make up e leggerezza. Non vi nascondo che sono emozionata, perché è come vedere un figlio nato in quarantena che cresce e si prepara al primo giorno di scuola. Qui vi lascio il promo che vi già da qualche bella anticipazione di quello che sarà. A partire dalla mezzanotte del 13 ottobre lo potete vedere anche in streaming su Mediaset Infinity”