Richiedere prestiti in banca: ecco quali requisiti servono

Ristrutturare casa, acquistare un’auto nuova o far fronte a spese impreviste: i motivi per i quali può essere necessario o semplicemente utile ricorrere a prestiti bancari sono numerosi e tutti, prima o poi, potrebbero decidere di richiederne uno. È a questo punto che diventa fondamentale dare risposta a una domanda piuttosto comune: quali sono i requisiti minimi richiesti?

Sebbene chiunque possa richiedere prestiti in banca, per vedere accettata la propria richiesta è necessario dimostrare alla banca di essere in grado di restituire il denaro secondo le modalità e i tempi stabiliti in sede contrattuale. È qui che entrano in gioco i requisiti minimi, i quali, sebbene possano variare lievemente a seconda della tipologia di prestito, della somma richiesta e della banca alla quale ci si rivolge, restano pressoché simili, soprattutto per quanto riguarda le finalità.

Dunque, dopo aver effettuato una simulazione delle rate, sfruttando risorse come quella messa a disposizione dalla sezione prestiti banca BPER, e aver individuato la soluzione più soddisfacente, si dovrà provvedere a valutare con attenzione i requisiti richiesti e a preparare tutta la documentazione necessaria per portare a buon fine la richiesta.

Prestito bancario: i requisiti richiesti

I requisiti richiesti per ottener un prestito si articolano in due gruppi:

requisiti essenziali ;

; requisiti aggiuntivi.

Tra i primi rientrano i limiti di età, sia minimi che massimi, il merito creditizio e il reddito, il quale deve essere stabile e dimostrabile; nel secondo gruppo è possibile inserire invece le garanzie accessorie, utili per fornire maggiore sicurezza di solvibilità alla banca. Tra queste rientrano la figura del garante e l’assicurazione.

Reddito dimostrabile

Il requisito di base per poter ottenere un prestito è la dimostrazione di essere in grado di ripagarlo; tale dimostrazione non può che essere data attraverso la presentazione di documenti che attestino la presenza di un reddito dimostrabile, stabile e sufficientemente elevato da permettere al richiedente di pagare le rate serenamente.

La documentazione da presentare varierà a seconda della posizione lavorativa del soggetto e potrà consistere in:

busta paga : i lavoratori dipendenti dovranno presentare le ultime due buste paga;

: i lavoratori dipendenti dovranno presentare le ultime due buste paga; cedolino della pensione : chi è in pensione, potrà presentare gli ultimi cedolini;

: chi è in pensione, potrà presentare gli ultimi cedolini; dichiarazione dei redditi: lavoratori autonomi e, in alcuni casi, i pensionati, potranno allegare alla richiesta le dichiarazioni dei redditi degli ultimi due anni.

Chi dispone di altre entrate, come quelle derivanti da affitti o diritti d’autore, dovrà presentare, nella maggior parte dei casi, delle garanzie aggiuntive.

Il garante

Chi non dispone di un reddito stabile o guadagna troppo poco, può ricorrere a un garante, ossia a un soggetto terzo che si faccia carico di pagare le rate nel caso in cui il richiedente risultasse insolvente.

Il garante deve a sua volta possedere un reddito, sempre dimostrabile e sufficientemente alto, e un buon merito creditizio.

Il merito creditizio

Anche il merito creditizio è un requisito essenziale per poter ottenere un prestito, soprattutto nel caso del prestito personale. Il merito creditizio viene influenzato sia dall’ammontare del reddito percepito sia da una serie di altri fattori economici, tra cui eventuali prestiti precedenti.

L’aver sempre pagato regolarmente le rate e l’aver concluso la restituzione di altri prestiti sono fattori che permettono di ottenere una valutazione positiva, mentre ritardi nei pagamenti, prestiti ancora aperti, rate insolute, spingono la lancetta del merito verso un valore negativo.