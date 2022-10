Pamela Prati malore al GF Vip dopo il racconto su Mark: Eliana Michelazzo smentisce tutto (FOTO)

Nel corso della puntata di ieri del GF Vip, finalmente, si è affrontato il caso Mark Caltagirone e Pamela Prati ha raccontato la sua verità, finendo per avere un malore. Per anni la donna era rimasta in silenzio, ingoiando gli insulti e gli attacchi di molti spettatori.

Ieri, però, ha voluto affrontare la tematica parlando per più di un’ora di tutto quello che è accaduto. Pamela si è dipinta come l’unica vera vittima della situazione. In studio, però, ha ricevuto alcuni attacchi da parte di Sonia Bruganelli, così è crollata e si è sentita male. Dopo il suo sfogo, però, è intervenuta Eliana Michelazzo. Ecco cosa ha detto.

Il racconto di Pamela Prati su Mark Caltagirone e il malore al GF Vip

Durante la messa in onda di ieri del GF Vip, Pamela Prati ha parlato, per la prima e ultima volta, del caso Mark Caltagirone. La donna ha dichiarato di essere stata circuita e ingannata da dei truffatori, che le hanno fatto credere nell’esistenza di quest’uomo misterioso e fantastico. La showgirl ha ammesso di aver subito pressioni psicologiche, ogni qualvolta mettesse in dubbio la relazione platonica venutasi a creare con quest’uomo.

La protagonista ha poi parlato anche della delicata faccenda inerente i due figli in affido, Sebastian e Rebecca. Anche in tale circostanza la donna si è detta assolutamente convinta della loro esistenza e, soprattutto, delle difficili situazioni nelle quali vessavano. Nel corso del racconto, la donna ha pianto più volte, anche se in molti sul web hanno notato l’assenza di lacrime. In studio, poi, Sonia ha messo in dubbio la sua versione dei fatti e Pamela ha perso le staffe dando di matto. Successivamente, è andata dagli altri coinquilini ed ha avuto un malore. (Continua dopo il video)

La replica di Eliana Michelazzo contro la showgirl

I presenti l’hanno abbracciata e le hanno portato dell’acqua esortandola a calmarsi. Alfonso è andato avanti con la putata del GF Vip lasciando a Pamela Prati il tempo di riprendersi da quanto accaduto. Nel frattempo, però, sul web si è diffuso il commento di Eliana Michelazzo, ex agente della showgirl. Quest’ultima è stata implicitamente accusata di aver concorso alla truffa ai danni della Prati.

Così, ha smentito le dichiarazioni della gieffina dichiarando che, quella mostrata al GF, non fosse assolutamente la vera Pamela. La donna, poi, ha anche aggiunto che, se fino a questo momento non ha sporto denuncia contro di lei è perché ha voluto essere rispettosa. Adesso, però, di passare per la carnefice della situazione non le va affatto.