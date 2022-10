Andrea Nicole e Ciprian di Uomini e Donne si sono lasciati: l’annuncio e i motivi (FOTO)

In queste ore, Andrea Nicola ha annunciato la fine del rapporto con Ciprian. La crisi era nell’aria da un bel po’ di tempo, tuttavia, l’ex tronista di Uomini e Donne aveva sempre puntualmente smentito ogni insinuazione.

Stavolta, però, la verità è venuta a galla e la protagonista non ha più potuto nascondersi. Se lei si è aperta con i fan raccontando cosa sia successo, lo stesso non può dirsi per l’ex corteggiatore, il quale si è trincerato dietro un rigido silenzio.

L’annuncio di Andrea Nicole sulla fine della storia con Ciprian: perché ha taciuto

Un’altra coppia scoppia. Andrea Nicole e Ciprian hanno deciso di lasciarsi. I due si erano conosciuti nel programma Uomini e Donne e avevano deciso di lasciare la trasmissione in un modo alquanto discutibile.

Ad ogni modo, il loro legame non è stato così forte da superare le piccole intemperie della vita. Da un po’ di mesi si parlava di una presunta crisi tra i due. Sul web, infatti, erano circolate diverse segnalazioni da parte degli utenti più attenti, i quali avevano capito che qualcosa non andasse.

Soprattutto Andrea Nicole, però, ci aveva tenuto a smentire tutti i pettegolezzi, dichiarando che nella sua vita sentimentale andasse tutto a gonfie vele. Ad oggi, però, l’ex tronista ha ammesso la verità. Stando a quanto emerso dai social, la giovane ha spiegato che, per tutto questo tempo, aveva provato a negare la realtà. Dei problemi di coppia c’erano, ma lei si è trincerata dietro la convinzione che, non parlandone apertamente, avrebbe eluso il problema.

Uomini e Donne: i presunti motivi e la reazione di Ciprian

Ad oggi, però, la situazione è divenuta del tutto ingestibile e insostenibile. Proprio per tale motivo, Andrea Nicole ha spiegato che, per il suo bene, è stata costretta a chiudere la storia con Ciprian. I motivi celati dietro questa decisione pare siano da riscontrarsi a delle incompatibilità caratteriali. Ad ogni modo, al momento nessuno dei due è voluto entrare maggiormente nel merito della faccenda.

Andrea Nicole ha preferito rendere pubblica la cosa e ringraziare tutte le persone che l’hanno sostenuta e continuano a farlo. Ciprian, dal canto suo, ha preferito adoperare la via del silenzio. Il ragazzo, infatti, non ha detto assolutamente nulla sui social, lasciando che a prevalere fosse solamente la versione dei fatti della sua ex. Non ci resta che attendere per vedere se ci saranno novità.