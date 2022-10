Il Paradiso delle signore trama 13 ottobre: Veronica fa un passo verso Gloria

La trama della puntata del 13 ottobre del Paradiso delle signore rivela che Veronica comincerà a temere sempre di più la presenza di Gloria. Proprio allo scopo di stigmatizzare la faccenda, la donna prenderà una decisione.

Adelaide, dal canto suo, continuerà ad essere molto legata ad Umberto. Vittorio, invece, avrà una splendida intuizione per quanto riguarda lo slogan a cui sta lavorando. Ebbene, il suo lavoro gli verrà ricompensato.

Veronica timorosa al Paradiso delle signore

Nella puntata di giovedì 13 ottobre del Paradiso delle signore vedremo che Vittorio andrà in crisi perché proprio non saprà come creare lo slogan. Ad un certo punto, però, avrà un’illuminazione. Si troverà per puro caso davanti una lettera scritta da Matilde e proprio da tale contenuto trarrà spunto per ideare una frase ad effetto. Per quanto riguarda Veronica, invece, la donna temerà sempre di più la presenza di Gloria. A tal proposito, prenderà la decisione di invitarla a cena.

Mediante questo gesto di distensione, la donna ha intenzione di fare un passo nei confronti dell’ex di suo marito. Il fatto che adesso la protagonista sia tornata a Milano potrebbe minare al rapporto tra Ezio e Veronica? Questo, chiaramente, potrà rivelarlo solamente il tempo. Su di un altro versante, poi, vedremo che ci sarà un’altra donna che soffrirà per amore, lei è la contessa Adelaide.

Grande soddisfazione per Vittorio nella puntata del 13 ottobre

Le anticipazioni della puntata del 13 ottobre del Paradiso delle signore rivelano che Adelaide sarà sempre più in pena per Umberto. Quest’ultimo, invece, sembrerà assolutamente felice insieme a Flora. Marcello parlerà con la contessa e la esorterà a spostare le sue mire altrove in modo da uscire da questo impasse. Paola, invece, parlerà con Flora allo scopo di spingerla a cambiare idea sulla questione dei bozzetti di Maria.

La donna, però, non reagirà esattamente nel modo sperato, sta di fatto che continuerà ad essere convinta della sua posizione. A quanto pare, non ha nessuna intenzione di prendere in considerazione il lavoro della giovane stilista in quanto non lo reputa brillante. Infine, nella parte conclusiva della messa in onda, vedremo che il Comune di Milano avrà scelto lo slogan per la campagna di solidarietà per la tragedia del Vajont. Ebbene, a quanto pare, ad essere scelto sarà proprio lo slogan ideato da Vittorio.