Gegia shock al Gf Vip 7: “Zo**oletta”, ancora parole offensive dalla concorrente

Gegia ha continuato a dire parole molto pesanti ai suoi compagni dopo lo spettacolo di Gf Vip 7 di ieri sera. Ecco le sue parole e le possibili conseguenze

Il Grande Fratello Vip 7 di ieri sera si è concentrato quasi interamente su alcune delle accese risse che hanno avuto luogo questa settimana. Carolina Marconi, Patrizia Rossetti e Cristina Quaranta erano le più fantasiose insieme a Wilma Goich e Luca Salatino.

Da non sottovalutare Pamela Prati, che finalmente ha la possibilità di dire la sua verità sul clamoroso caso Mark Caltagirone di 4 anni fa che l’ha riportata in vita in TV e sui giornali.

Cosa sta succedendo a Gegia dopo il predominio sui fatti che hanno visto coinvolto di Marco Bellavia? Il pubblico non si è calmato e ha continuato a chiederne la squalifica o, comunque, misure dure nei suoi confronti, mentre lei nel frattempo ha continuato a darsi da fare. Ieri sera è stata nominata di nuovo, con suo grande sgomento. Non ha affatto imparato la lezione, e dopo aver salutato Alfonso Signorini e tutti i presenti, si è sfogata con parole meno dolci ed educate che di certo non hanno giovato alla sua immagine.

Gegia shock Gf Vip 7: accusa pesantissima contro un altra concorrente del reality

Sui social è diventato virale in chiave modernissima un video di Gergia al termine della puntata di ieri sera del “Grande Fratello Vip 7” sulla tv del biscione, e Gegia ha finito per essere nuovamente nominata. Una delle coinquiline con cui si è scontrata di più nelle ultime settimane e che ha promesso di creare terra bruciata intorno a lei è Antonella Fiordelisi. La concorrente l’ha nominata, ma nella sfilata di ieri il voto era segreto e non scontato, quindi non tutti erano sicuri di tutto.

Tuttavia, la convinzione di Gegia che sia stata la modella a decidere il risultato finale l’ha portata a essere sbattuta nel voto televisivo per l’eliminazione, il che la ha portata in grembo ai telespettatori che attualmente la stimano molto poco. Come ha ribadito su Instagram l’esperto di gossip Amedeo Venza, questo sarebbe il momento giusto per salutarla e concludere la sua esperienza nella casa più seguita d’Italia.

“A votarmi sarà stata sicuro quella zo**oletta”, ha detto la donna con lo sguardo rivolto verso la Fiordelisi e della sua presunta nomina. Espressione non gradita. Ancora più importante, viene da una donna a una giovane ragazza che potrebbe essere in realtà come una figlia o addirittura una nipote.