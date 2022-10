Ballando con le Stelle: Iva Zanicchi, “Ecco perché l’ho fatto”, le motivazioni degli insulti a Selvaggia

La prima puntata di Ballando con le stelle riecheggia, nel sipario più discusso, le discussioni tra Iva Zanicchi e Selvagia Lucarelli, cantante che ha sorpreso tutti per aver aggredito i giurati con le sue parole molto offensive. Iva Zanicchi ha offeso per la prima volta la giornalista al termine esecuzione sulla pista da ballo nel popolare spettacolo di danza di Milly Carlucci, dicendo che era “pentita” delle sue affermazioni/offese nei confronti dei giurati in merito alla sua esibizione come ballerina. Mi dispiace per quello che ho detto dopo il punteggio “zero” da parte del giudice di gara.

La cantante, che si è sempre dimostrata spontanea e schietta, ha risposto senza censure al voto della Lucarelli, apostrofandola con un “tro**tta” in diretta e ha constatato un parere favorevole da parte del pubblico dal pubblico. Un sipario che è subito diventato virale su Twitter, senza che le voci del ritornello non siano mancate: per molti che hanno ritenuto esilarante la reazione di Zanicchi, gli internauti più critici hanno invece condannato la volgarità di Iva Zanicchi, con le sue parole offensive.

La stessa Selvaggia Lucarelli si è lamentata di quanto andato in scena a Ballando con le stelle, e infatti, sui social, ha condiviso il momento con L’aquila di Ligonchio chiedendo le scuse ufficiali. È stata una situazione imbarazzante per Milly Carucci, che ha condotto e guidato lo spettacolo, e ha dovuto scusarsi pubblicamente. Un caso che è stato riportato dai media dopo che le parole della cantante sono risuonate in studio Ballando con le stelle, e che i media hanno effettivamente parlato della vicenda, come il caso di Zanicchi come ha fatto Corriere della Sera che ha intervistato la cantante.

Iva Zanicchi, il clamore dopo un clamoroso insulto a Selvaggia Lucarelli

La cantante ha così ammesso che il suo attacco a Selvaggia Lucarelli è stato legato a qualche attrito in passato, anche se successivamente ha riconosciuto pubblicamente la sua responsabilità dicendo: “Sono dispiaciuta, perché quello che ho detto è detto, non posso certo giustificarmi. Sono stata anche sciocca perché credo di avere una certa esperienza e sussurrando all’orecchio di Samuel mi sono dimenticata che aveva l’archetto dell’audio aperto. L’unica giustificazione è che ero sicura che rimanesse tra me e lui! Così non è stato”.

Dopo aver creato un gran casino a seguito del bruttissimo insulto a Selvaggia, la concorrente di Ballando con le stelle ha ammesso: “Mi pento, certo…Ho chiesto scusa a Selvaggia e lei è stata carina nei miei confronti. Chiederò di nuovo scusa anche in tv. Alla fine si tratta di un gioco, bisogna prenderlo con leggerezza”.

Parlando del suo rapporto con i giornalisti, la cantante ha spiegato perché aveva dei pregiudizi nei suoi confronti: “Perché zero non si dà a nessuno, nemmeno a Mughini, almeno per rispetto. Oh, mi sbaglio? Certo, non sono Carla Fracci però i passi che dovevo eseguire li ho fatti. Diciamo che mi sono lasciata trascinare dalla reazione del pubblico, l’ovazione festosa mi ha gasato”.

Per ora, Selvaggia Lucarelli sembra aver deciso di abbandonare la faccenda e passarci sopra, anche se ha tempo per una vendetta personale in qualità di giudice del programma e giornalista, quindi arriva la sua dichiarazione: Accetto le tue scuse, ma va detto che hai usato un epiteto sessista e grave”