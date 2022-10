Belen Rodriguez sbotta sui social, è contro Spinalbese? La showgirl chiarisce tutto (FOTO)

Ieri, sul profilo di Belen Rodriguez è apparso uno sfogo che in molti hanno creduto fosse riferito ad Antonino Spinalbese. Nello specifico, la donna aveva dichiarato di essere particolarmente infastidita per il comportamento di “una persona” la quale ha raccontato una versione distorta della realtà.

In molti avevano immediatamente dedotto che il post in questione fosse rivolto al padre di sua figlia. In queste ore, dunque, Belen ha deciso di fare chiarezza e di svelare se il pubblico ci aveva visto bene oppure no.

Belen chiarisce il post ritenuto essere contro Antonino Spinalbese

La presenza di Antonino Spinalbese all’interno della casa del GF Vip sembra non stare particolarmente a genio a Belen Rodriguez. Il motivo risiede essenzialmente nel fatto che il giovane sta inevitabilmente raccontando dei retroscena inerenti la fine della sua storia con la showgirl. Ieri, dunque, Belen aveva pubblicato un post su Instagram alquanto criptico, da cui sembrava volesse attaccare proprio il suo ex per le cose rivelate nella casa del GF Vip.

Quest’oggi, quindi, la donna ha deciso di chiarire tutta la faccenda. La Rodriguez ha esordito dicendo che il post di ieri era riferito ad una persona in particolare che, a quanto pare, le ha fatto qualche torto. Tuttavia, la persona in questione non è assolutamente il padre di sua figlia Luna Marie. La showgirl non è solita commentare le faccende private attraverso il suo profilo Instagram, ma stavolta ha sentito il bisogno di fare un’eccezione.

Il rapporto tra la Rodriguez e il suo ex

Attraverso questo nuovo post, dunque, Belen Rodriguez ha chiarito di non aver voluto lanciare nessuna frecciatina contro il suo ex Antonino Spinalbese. Fino a questo momento, infatti, la donna non è mai intervenuta esplicitamente su questioni che riguardano il suo ex e la sua esperienza all’interno della casa più spiata d’Italia. Questo comportamento è sicuramente da apprezzare, poiché in questo modo non sta minimamente influenzando il pubblico sul giudizio che si ha sul concorrente.

Proprio in virtù di questa onestà d’animo, dunque, la Rodriguez ha voluto chiarire di non avere nulla contro il suo ex. I due hanno interrotto la loro relazione un po’ di tempo fa. Malgrado le cose non siano finite esattamente in maniera pacifica, tra loro continua ad esserci rispetto, proprio per tutelare la loro figlia.