Grande Fratello Vip, Angela Mondello cacciata all’ultimo minuto: “Mi hanno lasciata fuori”

Nelle ultime ore in rete non circola altro: Angela Mondello è rimasta fuori dal reality a poche ore dall’inizio

Sicuramente in tanti si ricorderanno di Angela di Mondello e del suo Non ce n’è Covid. La donna palermitana poche ore fa è tornata sotto l’occhio del ciclone. Il motivo? A quanto pare è stata esclusa dal noto reality condotto da Alfonso Signorini senza nessuna spiegazione logica. Ma andiamo a vedere cosa è successo.

Angela da Mondello esclusa dal GFVIP

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Come sempre negli studi tanti ospiti seduti tra il pubblico. A quanto pare a far parte della diretta di ieri ci sarebbe dovuta essere anche lei ma qualcosa è andato storto all’ultimo minuto.

Tramite alcune ig stories nelle ore precedenti aveva annunciato la sa presenza in studio. Angela si era detta felice facendo sapere che da li a poche ore sarebbe accaduto di tutto. Poi, fuori dalla Casa del GF, ha detto: “Io 3 settimane fa ho chiamato un mio amico per essere tra il pubblico. Il 2 ottobre mi arriva una mail di conferma per 4 posti: io, mio marito e due amici.

Mezz’ora fa, prima che iniziasse il programma, mi è stata inviata una mail dicendo che non c’erano più posti, ma non è vero. Questa è stata una scusa bella e buona. Lo sapete perché? Perché sono Angela da Mondello. Mi temono? Ci sembrava che potevo fare qualcosa di scandalo? “

Il duro sfogo della signora palermitana

Nel suo lungo sfogo su Instagram, Angela da Mondello ha continuato dicendo che adesso è stanca e che non ne può più di essere ricordata solo per quello che è accaduto qualche anno da.

“Però mi sono rotta il ca**o di essere etichettata come ‘Angela da Mondello’ e non essere conosciuta come ‘Angela Chianello’. Adesso basta, voglio delle spiegazioni.

Prima di concludere ha fatto presente anche ai suoi fan di aver parlato direttamente con Alfonso Signorini e di essersi chiarita. Lui l’ha invitata a a continuare la sua vita.