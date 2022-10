Alberto De Pisis spiazza al GF Vip e racconta la sua malattia: “Fatta la chemioterapia”

In queste ore, Alberto De Pisis si è lasciato andare ad uno sfogo inaspettato nella casa del GF Vip, sta di fatto che ha rivelato di aver dovuto affrontare una terribile malattia. Il giovane stava conversando con Carolina Marconi di questioni piuttosto serie.

Ad un certo punto, infatti, il concorrente ha ammesso di comprendere perfettamente lo stato d’animo provato da Carolina quando apprese di avere un tumore. Ecco per quale motivo.

Alberto fa una confessione sulla sua malattia al GF Vip

Stando a quanto emerso nelle ultime ore, pare proprio che Alberto De Pisis abbia dovuto fare i conti con una terribile malattia. L’attuale concorrente del GF Vip si è lasciato andare ad uno sfogo con Carolina Marconi in cui ha svelato di comprendere perfettamente il dolore che lei ha provato. Un po’ di tempo fa, infatti, la donna scoprì di avere un tumore ed è stata costretta a dover affrontare momenti molto bui.

Adesso, per fortuna, sembra che il problema sia stato risolto, tuttavia, la giovane deve periodicamente effettuare dei controlli e delle cure. Ebbene, ad un certo punto, Alberto ha spiazzato tutti ed ha detto di capire come si sia sentita la donna, in quanto anche lui ha vissuto qualcosa di analogo. Nello specifico, ha rivelato di aver effettuato ben 8 mesi di chemioterapia nella sua vita. Carolina è rimasta di sasso, ma al contempo non ha voluto essere troppo invadente.

Il tatto di Carolina nei confronti di Alberto De Pisis

La Marconi, infatti, ha lasciato che Alberto De Pisis raccontasse da solo ciò che avesse voglia di condividere sulla sua malattia, senza fargli domande o entrare nello specifico. La donna, infatti, gli ha anche detto che, sicuramente, avranno modo di approfondire questa questione in seguito, appena Alberto si sentirà pronto per affrontare tutto. Al momento, dunque, non si sa esattamente per quale ragione De Pisis sia stato costretto ad effettuare un ciclo così lungo di chemioterapia.

Fino a questo momento non era trapelata nessuna indiscrezione a riguardo. Ad ogni modo, il pubblico da casa non ha potuto non dare peso a questa confessione. Dopo aver appreso tali confidenze, in molti stanno facendo delle ipotesi sul web. In ogni caso, non ci resta che attendere le prossime puntate del reality show per capire se Alfonso Signorini approfondirà la faccenda raccontando la storia del ragazzo.