Al Bano Carrisi e la figlia Jasmine umiliati in diretta: Spazzatura senza limiti21

Ancora una volta la famiglia Carrisi è finita nell’occhio del ciclone. Al Bano e la figlia Jasmine sono stati pesantemente criticati

Questa volta a prendere di mira Al Bano, Francesca De Fa, attrice de Il paradiso delle signore. Quest’ultima è stata ospite nel salotto di Una Mattina qualche giorno fa e non ha gradito affatto la presenza o meglio la performances del maestro e sua figlia Jasmine.

Questa estate, Carrisi, la figlia e Clementino hanno lanciato insieme un brano, il brano Nessuno Mai, cover personalizzata del celebre brano di Mina Nessuno. Fino a qui nulla di strano, se qualcuno come in questo caso Francesca non li avesse definiti una vera spazzatura.

Jasmine Carrisi criticata: l’affondo di una nota attrice

A quanto pare, l’attrice che recita nei panni di Irene Cipriani ne Il paradiso delle signore non ha apprezzato la performance della giovane cantante durante UnoMattina in famiglia. E così su Instagram non ci ha pensato due volte nel dire la sua con tutta sincerità: “Il trash non ha limiti”.

Tutto questo è accaduto dopo che Jasmine Carirsi si è esibita. C’è da precisare che questa non è la prima volta che padre e figlio si esibiscono assieme. n ogni caso non è il primo lavoro che vede padre e figlia uno accanto all’altra.

I due sono stati anche giudici e vocal coach di The Voice Senior, condotto da Antonella Clerici su Rai1. Questo almeno nella prima edizione, visto che nella seconda sono stati sostituiti da Orietta Berti che a sua volta è passata al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista.

La figlia di Al Bano nel mirino del web

Non è la prima volta che Jasmine Carrisi viene criticata da qualcuno. La giovane figlia di Al Bano da sempre è soggetta a insulti e anche pregiudizi. Sono in tanti a credere che faccia musica e carirera solo grazie alla popolarità e al grande talento del padre.

Fortunatamente, Jasmine ha sempre mostrato di avere i piedi per terra e si è sempre difesa da sola. Spesso in alcune polemiche è intervenuta pure sua madre Loredana, che si è sempre schierata dalla sua parte.