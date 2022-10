Uomini e Donne, puntata 12 ottobre: dichiarazioni al trono classico

Nella puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne assisteremo a nuove dinamiche che animeranno sia il trono classico sia quello over. Per quanto riguarda quest’ultimo, si continuerà a parlare di Alessandro e di Roberta.

Sulla faccenda interverrà anche Ida che, tuttavia, sta conoscendo un nuovo cavaliere. Al trono classico, invece, ci saranno delle dichiarazioni importanti da parte di alcuni corteggiatori. Vediamo nel dettaglio cosa accadrà.

Nuove conoscenze al trono over di Uomini e Donne

La puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne comincerà da dove si era interrotta la precedente. Ieri, infatti, abbiamo assistito ad un dibattito tra Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua. Dopo aver deciso di interrompere la loro conoscenza, i due hanno scelto di tornare a frequentarsi. Galeotto è stato un gesto estremo di lui, il quale ha deciso di mandare 100 rose alla dama. Lei è rimasta molto colpita dalla cosa, sta di fatto che ha cambiato idea decidendo di tornare ad uscire con lui.

Ad ogni modo nel dibattito non potrà fare a meno di intromettersi, ancora una volta, Ida Platano. La dama, però, non spenderà troppe parole sulla faccenda, poiché anche lei sta conoscendo un nuovo cavaliere. Stando a quanto emerso dalle anticipazioni, pare proprio che i due si stanno trovando molto bene, pertanto, saranno felici di continuare a conoscersi.

Dichiarazioni nella puntata del 12 ottobre

In merito a Riccardo Guarnieri, invece, il cavaliere non sta conoscendo nessuna al momento. In seguito, poi, nella puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne vedremo anche che si parlerà dei più giovani. Maria De Filippi inviterà i quattro tronisti ad entrare in studio e partirà da Federico N. Quest’ultimo è uscito ancora con la corteggiatrice chiamata Carola, ma le cose non stanno andando esattamente nel migliore dei modi.

Per le donne, invece, vedremo che un corteggiatore farà una dichiarazione importante. Alessio, infatti, deciderà di corteggiare solo Lavinia. per tale ragione, ammetterà di non voler più uscire con Federica. La notizia, chiaramente, farà molto felice la ragazza. Come reagirà, invece, Federica? Ricordiamo che i due hanno fatto un’esterna nei giorni antecedenti la registrazione in questione. Da come si evolverà la faccenda, però, appare evidente che tra loro non si sia venuta a creare quella sintonia che, invece, sembra essere evidente con Lavinia. Per questo e molto altro non resta che attendere la puntata del 12 ottobre di Uomini e Donne.