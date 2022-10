Valentina Ferragni da censura: intimo nero e mosse estreme: che schianto!

Tutti pazzi per Valentina Ferragni: la sorella di Chiara è da scandalo

La sorella di Chiara Ferragni questa volta si è davvero superata. Come in molti sapranno Chiara da tempo pratica la pole dance e poche ore fa ha postato un video da far perdere la testa. Qualcuno lo ha definito addirittura da censura e guardandolo con attenzione possiamo dire che hanno tutte le ragioni…

Valentina Ferragni che schianto: la pole dance è da urlo

Valentina Ferragni da tempo pratica pole dance e aggiorna i fan sui suoi enormi progressi. Lo ha fatto anche oggi, pubblicando un filmato su Instagram dove la si vede in bikini mentre esegue la disciplina della pole dance.

Si tratta di un ballo molto particolare che si fa attaccati ad un palo. Sembra facile ma non lo è affatto. La ragazza, come ha più volte spiegato, ha cominciato a seguire lezioni circa tre anni fa senza più smettere e come si vede nel video ne ha fatti di “progressi!”.

A farglielo notare anche le sue fans che la seguono sempre con insistenza e grande ammirazione. C’è da dire che la sorella di Chiara non ha trascorso un bel periodo recentemente, ha scoperto di avere diversi fibromi al seno.

La sorella di Chiara Ferragni da applausi!

Valentina Ferragni ha dimostrato in questo video che con calma e dedizione si arriva sempre dove si vuole. La sorella di Chiara è perfetta in ogni suo movimento. Bella sexy e soprattutto intrigante, la giovane influencer ha saputo fare centro.

Tantissimi i messaggi di apprezzamento e non solo per la sua perfomances da capogiro. In tanti hanno anche notato il suo fisico da urlo e il suo lato B bello tondo.

Sicuramente la sua perfetta forma fisica è data dal tanto allenamento e anche da una corretta alimentazione. Dando uno sguardo ai messaggi, qualcuno le ha chiesto anche di lui, domandando se in effetti esiste ancora nella sua vita.