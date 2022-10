Pippo Baudo: pensione da fame, dopo tutti questi anni di TV prende una miseria

Non è il primo personaggio televisivo a rivelare una magra pensione nonostante anni di contributi versati. Tocca infatti anche a Pippo Baudo, che pur avendo lavorato per anni in tv, prende una pensione davvero ridicola.

Negli ultimi due decenni Pippo Baudo è stato il re della televisione italiana. Lavora per la Rai da oltre 40 anni, inventando programmi diventati una vera icona delle reti pubbliche italiane come Canzonissima e Luna Park. Ha anche diretto circa 13 Festival della Canzone di Sanremo dal 1968 al 2008, oltre a 13 stagioni in cui ha diretto a Domenica In.

Nonostante anni di duro lavoro in tv, Pippo Baudo sembra essere una di quelle celebrità la cui pensione è molto bassa rispetto ai contributi versati. Ecco come è ad oggi la situazione di Pippo Baudo…

Pippo Baudo e la sua grande e lunga carriera

Pippo Baudo, che ha appena compiuto 86 anni, è senza dubbio il conduttore che ha realizzato la Storia Rai e della televisione Italiana. Nato a Mileto, in Sicilia, nel 1936, studia e si laurea in giurisprudenza. Si è però trasferito a Roma per realizzare il suo sogno di fare il presentatore in tv, e ci è riuscito molto bene.

Ha esordito negli anni ’60 e nel corso della sua carriera ha condotto circa 150 spettacoli diversi tra cui Domenica In, Canzonissima, Novecento e Settevoci. Detiene anche il record per numero di grandi edizioni di Sanremo. Infatti, ne ha dirette ben 13 edizioni a partire dal 1968 fino ad arrivare al 2008. Alcune edizioni del Festival di Sanremo condotte dal siciliano, hanno davvero fatto la storia della Tv italiana, nessuno dimenticherà mai il tentativo di suicidio in diretta dalla galleria del teatro Ariston di Sanremo.

Pippo Baudo ha avuto una lunga carriera, infatti è in tv da circa 60 anni. Fu lo scopritore di molti geni come Al Bano, Laura Pausini, Gigi D’Alessio, Beppe Grillo, Eros Ramazzotti, Barbara D’Urso. Tuttavia, la pensione che oggi percepisce è davvero molto bassa.

Ecco quanto prende oggi di pensione Pippo Baudo

Pippo Baudo ha circa 86 anni ed ha esercitato la sua professione in televisione per quasi 60 anni, diventando il conduttore Rai più famoso e conosciuto di tutti i tempi. Ora passa molto meno tempo in televisione, salvo qualche rara apparizione, è un pensionato e si gode la vita come fanno tutti i pensionati a fine carriera. Nonostante i lunghi anni lavorativi e soprattutto fatti di cospicui versamenti di contributi, la sua pensione rimane una vera e propria miseria.

Per quanto riguarda la pensione dello storico conduttore televisivo, la cantante emiliana Orietta Berti, ha spifferato ai media che questa ammonterebbe solo a circa 900 euro al mese. Un fatto davvero molto strano visto le cifre che Pippo Baudo era abituato ad intascare durante la sua carriera.