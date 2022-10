Chanel Totti si rivolge al papà Francesco: “Mi prendo tutte le colpe”, fan commossi

Poche ore fa, Chanel Totti ha dedicato una dolcissima storia a suo padre Francesco, rivelando quanto lei lo “amasse”

La figlia di Francesco Totti e Ilary Blasi è una vera star di internet. Su TikTok ha un seguito enorme che la segue direttamente e lascia Mi piace e commenti ogni giorno. Questa volta, però, la ragazza ha espresso il suo dolce e malinconico racconto sul padre su un altro social, Instagram. Ecco cosa ha detto su Pupone, che ha letteralmente sciolto i cuori dei fan.

Non c’è aria buona tra Ilary Blasi e Francesco Totti. anzi. Il 14 ottobre i due compariranno in tribunale per la loro prima udienza. Mentre tutti aspettano quel momento per scoprire cosa accadrà alla coppia del mondo dello spettacolo, molti guarderanno ai profili dei figli della coppia, in particolare quello di Chanel, per scoprire cosa stia accadendo.

D’altra parte, la tempesta mediatica che li sta colpendo è davvero dura e probabilmente non facile da gestire. Di fronte a tante chiacchiere, la figlia della coppia, Chanel, in questo caso, ha risposto con amore, amore verso il padre. Tuttavia, alcune cose “suonano” strane…

Chanel Totti rivolgendosi a suo padre Francesco: ‘Pezzo di cuore’

Poche ore fa sul profilo di Chanel è apparsa una storia in cui una ragazza ha “promosso” un brand che prevedeva la stampa di foto su tazze, cuscini e qualsiasi altro gadget. Tuttavia, la scelta del filmato dell’adolescente ci fa pensare a quanto sia collegata sentimentalmente a suo padre, che potrebbe mancarle data la spiacevole situazione attuale. Particolarmente sorprendente è stato un cuscino che presentava un’immagine di Francesco che la bacia dolcemente sulle guancie, qualcosa che solo i genitori sanno fare.

Sotto la foto, sempre sul cuscino, è apparso lo stemma di Spotify e la canzone “Pezzo di cuore” di Emma e Alexandra Amoroso. Potrebbe essere quella canzone che narra del loro amore?

Nessuno può dirlo, la verità è che, a un certo punto, la canzone recita: “Ti ho dato un pezzo di cuore, mi prendo tutte le colpe, io ci ho provato a imparare l’amore…“. Ha senso la frase “mi prendo tutte le colpe“? Troppe domande e troppo poche risposte. Allo stesso tempo, i fan non hanno potuto fare a meno di esserne commossi.