Cecilia Rodriguez e Ignazio svelano il posto più strano in cui l’hanno fatto: Mediaset spiazzata

Nel corso della puntata di ieri de Le Iene, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno risposto ad alcune domande piuttosto osé fatte dagli autori del programma. I due si sono lasciati andare senza alcun tipo di freno, sta di fatto che hanno rivelato proprio tutto.

Tra le domande maggiormente degne di nota c’è, sicuramente, quella relativa al posto più strano in cui hanno fatto l’amore. Ebbene, la loro risposta ha spiazzato un po’ gli esponenti di Mediaset. Vediamo cosa hanno risposto.

Ecco il posto più strano in cui Cecilia e Ignazio l’hanno fatto

Cecilia Rodriguez e Ignazio hanno risposto a tutte le domande piccanti poste dagli autori de Le Iene. Tra di esse ce n’è stata una inerente il posto più strano in cui l’hanno fatto. Senza pensarci troppo, i due hanno rivelato che ci fosse di mezzo proprio Mediaset.

In particolar modo, i due hanno rivelato di essersi lasciati trasportare dalla passione durante una puntata di Mattino 5, sta di fatto che l’hanno fatto nei camerini della trasmissione.

Questa, però, non è stata l’unica confessione dei due protagonisti. In particolar modo, infatti, i due hanno svelato anche con quale cadenza settimanale sono soliti avere rapporti intimi.

A tal proposito Cecilia ha ammesso che sono soliti lasciarsi trasportare dalla passione un paio di volte a settimana. Ricordiamo che Cecilia e Ignazio stanno insieme da diverso tempo, pertanto, durante l’intervista non sono mancate battute ironiche riferite al fatto che, con il passare del tempo, la passione sia leggermente calata.

La Rodriguez svela una cilecca di Moser

Nel corso dell’intervista piccante, poi, Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser hanno svelato anche quali siano le parti del corpo che piacciono di più all’altro. A tal proposito, l’ex gieffino ha svelato, senza ombra di dubbio, di apprezzare il fondoschiena della sua compagna. Il protagonista, però, ci ha tenuto a precisare di non fare riferimento al lato B in particolare quanto, piuttosto, a quella parte che viene subito prima del sedere.

Ad un certo punto, poi, è stato toccato un tasto piuttosto dolente. Uno degli autori ha chiesto a Cecilia se Ignazio avesse mai fatto cilecca. Ebbene, a tal proposito, la Rodriguez ha dovuto ammettere che qualche volta è capitato. La sua reazione è stata alquanto estrema, in quanto è scoppiata in lacrime credendo di non piacere più al suo uomo. Per fortuna, però, si è trattato di un episodio sporadico.