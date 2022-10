Sophie e Alessandro confessioni piccanti a Le Iene: quante volte lo fanno, posto più strano e altro

La storia d’amore tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano prosegue a gonfie vele. I due, infatti, si sono lasciati andare ad un’intervista davvero esilarante a Le Iene in cui hanno fatto confessioni piccanti.

Dalle risposte che i due hanno dato durante il botta e risposta si è evinto che tra loro ci sia una perfetta sintonia, anche dal punto di vista passionale. Vediamo, dunque, tutte le confessioni che hanno fatto.

Confessioni piccanti di Alessandro e Sophie

Tra i servizi di ieri de Le Iene ce n’è stato anche uno volto ad extrapolare confessioni piccanti da alcune coppie famose, tra cui quella formata da Sophie Codegoni e Alessandro Basciano. I due stanno insieme da 9 mesi e il loro sembra essere un legame perfettamente collaudato. Stando a quanto emerso, sembra proprio che tra i collanti principali ci sia anche una grande intesa a letto.

I due, infatti, hanno rivelato di dare molto peso alla sfera intima. Proprio per tale ragione, sono soliti avere rapporti intimi regolari a cadenza giornaliera. Per quanto riguarda il posto più strano in cui l’hanno fatto, invece, ce ne sono diversi. Non mancano sveltine in aereo e in treno. Durante l’intervista, poi, Alessandro ha rivelato quale sia la parte del corpo che ama di più della sua donna, ovvero il decolleté.

Codegoni e Basciano spiazzano tutti a Le Iene

Ad un certo punto, poi, gli autori de Le Iene hanno voluto surriscaldare ulteriormente il clima, sta di fatto che hanno chiesto a Sophie Codegoni se Alessandro Basciano avesse mai fatto cilecca. A tal proposito, la giovane ha detto di no, altrimenti se lo sarebbe ricordato. Inoltre, sembra proprio che i due abbiano rapporti anche piuttosto lunghi, sta di fatto che la durata media è di 40 minuti. Dinanzi questa risposta, però, gli autori non hanno potuto fare a meno di ironizzare mettendo in dubbio le affermazioni dei due giovani.

Al termine dell’intervista, poi, come di consueto, i due hanno dovuto firmare il “contratto prematrimoniale”. Al suo interno erano presenti una serie di clausole volte a definire i termini e le condizioni del loro rapporto. Naturalmente, l’attenzione è sempre stata focalizzata sulla sfera intima. La cosa importante, però, è che entrambi hanno spuntato la casella riferita al fatto che sperano che il loro amore duri per tutta la vita. Clicca qui per il video completo.