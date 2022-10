Charlie Gnocchi “complice del GF Vip? In casa scoppia una rivolta

Nella notte appena trascorsa la casa del GF Vip si è infuocata a causa di alcune accuse molto pesanti mosse dai concorrenti contro Charlie Gnocchi. Tutto ha avuto inizio nel momento in cui il fratello di Gene ha deciso di organizzare un gioco per riunire tutto il gruppo.

Diverse persone, però, si sono rifiutate di assecondare la proposta del protagonista, generando in lui una reazione piuttosto estrema. Vediamo nel dettaglio cosa è accaduto.

La sfuriata di Charlie Gnocchi contro i vipponi

In queste ore, gli animi dei vipponi si sono surriscaldati parecchio. Gene Gnocchi voleva organizzare un gioco al GF Vip, ma la situazione è degenerata improvvisamente. Il conduttore radiofonico ha esortato tutti i concorrenti a riunirsi in salotto per fare un gioco tutti insieme. Esso sarebbe servito a far venire fuori le personalità di ciascuno, in modo da creare dinamiche e momenti di confronto.

Diverse persone, però, hanno ammesso di non avere voglia di cimentarsi in quest’attività. Tra di loro soprattutto Amaurys, Pamela, George e altri si sono rifiutati. Ricevere il due di picche ha fatto infuriare Charlie, il quale ha cominciato a sbottare contro tutti. Il protagonista ha detto che il clima nella casa è troppo teso. Molti concorrenti si scambiano carezze e abbracci e poi dietro se ne dicono di tutti i colori. I concorrenti di un reality show, a suo avviso, dovrebbero mettersi in gioco un po’ di più e farsi conoscere.

I concorrenti del GF Vip manifestano sospetti

Ad un certo punto, poi, Charlie Gnocchi ha attaccato più nello specifico alcuni coinquilini del GF Vip, Nello specifico, ha accusato Alberto di stare troppo sulle sue e di non essersi fatto conoscere per nulla. Tale critica è stata rivolta anche ad altri. Molti vipponi, allora, hanno perso le staffe ed hanno sbottato contro il compagno d’avventura esortandolo a non essere così aggressivo e a farsi gli affari propri.

Alberto lo ha invitato ad abbassare i toni e anche Luca ha appoggiato il coinquilino. Cristina, poi, ci è andata giù pesante in quanto ha ammesso di avere dei sospetti su Charlie, in quanto ritiene possa essere un burattino del GF Vip. Il suo voler a tutti i costi creare delle dinamiche lo sta rendendo agli occhi degli altri una sorta di marionetta degli autori. Sarà davvero così?